Vučević: Pravni osnov za slanje vojske postoji od 1999. bojim se da oni ne vide suze naših žena, dece i staraca

Potpredsednik Vlade Srbije i ministar odbrane Miloš Vučević rekao je za Pink da država Srbija u skladu sa svojim državnim i nacionalnim interesima donosi odluke u cilju zaštite suvereniteta naše države i zaštitu svojine naših građana.

- Srbija ostaje posvećena miru i dijalogu, i pokušaće sve što može da uradi, pa i kao treba korak više da se sačuva mir i da se traži politički dogovor, da se izbegne svaka moguća eskalacija - rekao je Vučević.

On je naveo da je za to potrebna volja dveju strana, ne samo naše strane, i dodao da ovde imamo i one koji su zvanično moderatori dijaloga između Beograda i Prištine, a koji su vrlo često na strani Prištine i procesa legalizacije njihovih poteza.

- Situacija je napeta, vrlo napeta, ja sam pre neki dan rekao daovoljna je jedna šibica da se upali da bi sve eksplodiralo - kaže Vučević.

On je rekao da veruje da ćemo mi pre svega mi Srbija i srpski narod biti mudri, odgovorni, disciplinovani i da nećemo nasesti na provokacije i da ćemo gledati da izbegnemo svaki mogući sukob.

- To ne znači da se plašimo, već prosto tražimo da se kroz politički dijalog nađe rešenje da se zaustavi ovaj teror nad Srbima koji traje, i to niko ne može da ospori, mogu da nazivaju kako god hoće akciju ali ovo je sada u kontinuitetu čitav niz poteza Prištine i Aljbina Kurtija i njegove vlade i admnisitracije, usmeren na to da se stvore uslovi da je nemoguć opstanak Srba na Kosovu i Metohiji - kaže on.

Kada je porodica Petrović u pitanju, Vučević je rekao da se tu ne radi stvarno o tome da li je ona platila akcizu na vino ili poreze.

- Ovde se radi na tome da se stvori atmosfera, da to malo Srba u Velikoj Hoči u Metohiji ne mogu tamo da žive jer će doći specijalci sa dugim cevima da im uzmu, da im otimaju, da provaljuju i vrše pritisak. Inače, na Kosovu svi plaćaju akcize, to je zemlja koja je poznata po poreskoj disciplini i vladavini prava i zakona. Predsednik je držao konferenciju u subotu i medijima je podeljen materijal Kancelarije za Kosovo i Metohiju, gde su hronološki navedeni sukobi na KiM od kada je tu Aljbin Kutri - izjavio je Vučević.

Nisu Srbi dokon narod na KiM

On ističe da se situacija intenzivira iz dana u dan, a da je sve počelo sa traženjem menjanja tablica srpskog stanovništva.

- Niko nas ne čuva, niti EULEKS koji ide za kosovskom policijom, i KFOR koji je neutralan, koji se bavi posledicama. Nisu Srbi dokon narod na KiM, nikome nije dosadno da rizikuje svoje živote, zdravlje i imovinu. Zašto su niko ne pita što su ljudi izašli na ulice? Mi to moramo da razumemo, to je očaj i strah među Srbima. Muka ih je naterala da izađu na ulice. Hoće Borelj da nam kaže zašto je uhapšen Pantić? Kako će ga izvesti kod tužioca, to niko ne zna. Ajde da vidimo koje mu delo stavljaju,pošto su tri puta menjali razloge u medijima- prov su rekli da je bio u napadu na snage policije kod tri solitera, a onda kada su shvatili da on tamo živi i da je bio na putu od radnje do svog stana, onda su rekli da je bio u Zvečanu, a onda kada su videli shvatili onda su rekli da je to bilo pre godinu i po dana. Ali, ima jedan interesantan momenat on je bio član T policije ispred srpskog naroda pre godinu i po dana. Juče su maltretirali radnika obezbeđenja Kostića na Gazivodama, kidali srpske zastave, a onda ide festival licemerja da KFOR tvrdi da nije bilo upada, a bilo je upada. Ne sumnjam da su bili ekstremno neprijatni i da je ceo proces bio zastrašujuć. Sve ono o čemu treba da se razgovara oni hoće da obesmisle, da naprave svršen čin. Naravno da proglase da su Srbi na barikadama kao devedesetih, pa tako valjda treba i na traktore. Gaši, Kurtijev advokat nas naziva škijama, to je uličarski vokabular naziv za Srbe.

Pravni osnov za slanje vojske postoji od 1999. godine

Ministar je istakao da je Srbija spremna smo da pošalje vojnike i nada se da će Vlada razgovarati o tome ove nedelje.

-To nije ništa što je nama palo na pamet iz očaja, nego prateći pravne forme iz Rezolucije saveta bezvednost 1244 vojno-tehničkog sporazuma imajući u vidu stanje na terenu poziva se na klauzule i traži da se ona aktivira. Pošto očigledno ne postoje dovoljne snage bezbednosti na KiM da se sačuva bezbednost Srba. Pravni osnov za to postoji od 1999. godine. Srbija ima pravo da traži aktiviranje te klauzule i da traži povratak svojih snaga. Da li će oni to dozvoliti ili neće, to ćemo da vidimo. Na nama je da radimo sve ono što je u skladu sa međunarodnim javnim pravom i da time ne pokazujemo želju za sukobom, već za stabilizacijom i nastavkom dijaloga. Oni nam odgovoraju da je dijalog priznanje Kosova ili da Kosovo postane čaln UN. Oni će podneti i kandidaturu za Evropsku uniju. Neka nam neko kaže iz međunarodne zajednice, koji je sporazum je tačno na snazi? Da li je to vojno-tehnički sporazum iz Kumanova, da li je to Rezolucija saveta bezbednosti 1244, Briselski ili Vašingtonski sporazum? Pošto se nijedan od tih sporazume ne poštuje kada su obaveze Prištine u pitanju. Samo da nam kažu koji je sporazum na snazi i mi ćemo se držati tog sporazuma. Pošto se u drugim krajevima sveta pozivaju na sve rezuolucije saveta bezbednosti, samo da nam kažu da li je ona i dalje na snazi ili će nam izmisliti da je ona izgubila smisao. Njima je sve potpišete danas jedno, a za tri godine kažu da su promenjene okolnosti, nemojte da insistirate na tome. Imate Dejton, a onda posle 20, 30 godina kažu “Nije u duhu Dejtona”. Valjda imamo pravni nauk kako se tumače norme. Nekad morate da uradite stvari koje nisu popularne, da gledate dugoročno, streteški, da razumete kako da izbegnete negativne posledice. Nakon toga vam kažu da imaju nova pravila.

Bojim se da ne vide suze u očima naših žena, dece i staraca

Prištinske vlasti i policija najavili su nasilno uklanjanje barikada, a Vučević ističe da se nada da će KFOR biti dovoljno odgovoran i pametan, te da neće dozvoliti da se nasilno uklone barikade, jer ne zna u kom bi nas smetu to odvelo.

- Dva momenta su vrlo interesantna, tim putevima gde se nalaze ti kamioni se kreću isključivo srpska zajednica. Albanci tuda ni ne putuju, nismo im isključili komunikaciju. A interesantno je kako je Srbija uvek kriva na Kosovu za ono što oni ne žele da vide, a kada mi nešto tražimo ili pitanje oko Kosova onda kažu da nije naša država, da nemamo pravo da se mešamo. Njima je to po potrebi, čas imamo prava da se mešamo čas ne. Oni moraju da razumeju muku Srba na KiM. Bojim se da ne vide suze u očima naših žena, dece i staraca. Oni smatraju da je to legitimna akcija. Kad god ulaze sa policijskim formacijama, morali bi dobiti saglasnost gradonačelnika na severu Kosova. Bez toga je to direktno kršenje Briselskog sporazuma. Danas ne rade škole na severu, razumljivo je zašto ne rade. Nije bezbednost na tom nivou. Napadaju ih kako oni kažu kriminalne grupe. Još je ružnije kada odavde čujete da Kurti upada jer su naši ljudi krivi. I kako nije sramota Radu Trajković? Vi ugrožavate srpski narod - kaže Vučević.

Mi ne smemo da uđemo u scenario gde smo mi zli momci, loši ljudi

Ministar Vučević je naglasio da su dobili obaveštajne podatke da postoji plan da se albanski ekstremisti preobuku u civilnu odeću i da to bude napad Srba na pripadnike KFOR i EULEKS-a

- Naš narod treba da bude maksimalno miran i bude dostojanstven. Da demokratski brane svoja prava, argumentovano, da razgovaraju s medijima, sa međunarodnom zajednicom. Mi ne smemo da uđemo u scenario gde smo mi zli momci, loši ljudi. Kurti sve što radi radi da napravi atmosferu da protera Srbe. Opet ponavljam, nek nam neko kaže koji sporazum važi? Ispade da po izjavama Borelja da su Srbi krivi što sami nisu napustili mesta na kojima žive, a ako se ne spakujete prihvatite Kurtija sve što vam radi, jer je to sve jako demokratsko. Koliko je izazovna situacija za Srbiju ona može da ekslaira svake sekunde i koliko je do nas mi je vodimo do smirivanja, moramo da vodimo računa o celoj Srbiji, da gradimo nove bolnice, da rastu plate i penzije. Neki bi da smo već u Prizrenu, a neki da im ne kvarimo jer bi u Beč ili na ski opening na Kopaonik. Ono što je najvažnije da svi razumeju Srbija se ne igra, mi uopšte nismo bez poteza, zna Srbija šta da radi u svakom trenutku. Samo gleda da to bude u političkom razgovorou, a ne u sukobu. Što ne znači da je Srbija slaba - navodi on.

