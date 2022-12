Đurić: Za 40 milijardi punija kasa, 37.000 više zaposlenih. Prvi smo potpisali odluku za lečenje dece u inostranstvu

Gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić gostovao je na Tanjug televiziji i tom prilikom govorio je o budžetu Srpske Atine za 2023. godinu i realizaciju novih projekata, kao i nastavak započetih.

Đurić je istakao da je u Novom Sadu usvojen rekordni budžet od 40 milijardi i 658 miliona dinara, kao i dugoročni projektima koji će biti realizovani tokom 2023. godine i narednih godina.

-Nastavljamo kontinuitet politike koja je bila zacrtana za vreme Miloša Vučevića, dok je on bio gradonačelnik Novog Sada. Izgradićemo četvrti most u produžetku Bulevara Evrope. Takođe treba da započnemo izgradnju regionalne deponije i prečistač otpadnih voda. To su investicije koje su izuzetno važne u narednom periodu. Ovo je rekordan budžet koji smo usvojili 16. decembra na skupštini grada. Budžet je 40 milijardi 658 miliona dinara, budžet je veći za 4,8 milijardi u odnosu na 2022. godinu- istakao je prvi čovek Novog Sada.

Država Srbija je dovoljno snažna da pomogne gradu Novom Sadu

On je najavio da je četvrti most, koji je ucrtan još pre 70 godina u Generalnom urbanističkom planu, vrlo važna investicija koja je započeta tokom ove godine.

-Država Srbija je dovoljno snažna da pomogne gradu Novom Sadu na tako važan infrastrukturni projekat. Projekat koji će spajati dva autoputa E70 i E75, spajaće bačku i sremsku stranu. Započinjemo projekat Almaškog kraja, koji je veoma važan. Radićemo tokom naredne godine u proleće pešačko- biciklistički most koji će spajati Kej sa Petrovaradinom. Vrednost projekta je oko četiri milijarde dinara. Ulažemo u rekonstrukciju “Vodovoda” na Limanu, regulišemo bunare, u Jugovićevu ćemo graditi i školu u vrednosti od milijardu dinara. Sa Pokrajinom ćemo graditi za gimnaziju “Laza Kostić” fiskluturnu salu, a vrednost projekta 700 miliona dinara- izjavio je i dodao da se projekti realizuju zahvaljujući porezu na zarade.

Očekujemo sredinom naredne godine projekat kako struka vidi budućnost Spensa

Đurić je naglasio da Novi Sad u poslednjih deset godina ima 37.000 više zaposlenih, te da pre 2012. godine u Grad nije došla ni jedna nova firma.

-Ugovorom o koncesiji smo potpisali za četiri garaže, dve su počele da se grade u ovoj godini. Jedna je započeta u ulici Modene, za 270 parking mesta. Druga garaža se gradi kod zgrade Banovine i imaće 170 parking mesta. Garaže će posedovati i punjače za električne automobile. Druga garaža kod Banovine se gradi dalje zbog svog obima, završeno je oko 50 procenata. U trećem ili četvrtom mesecu, nadamo se da ćemo moći da je pokrijemo i uradimo parterno uređenje za koje smo odvojili 250 miliona dinara. Sredinom naredne godine ova graža bi trebala da bude gotova. Garaža u Modeni je veća i zahtevnija. Prioritet nam je bio da sve instalacione kablove, stavimo u jednu kanalicu koja će biti iznad garaže. Krajem 2023. ili početkom 2024. godine je predviđeno da se završi ova garaža. Sledeća u planu garaža je kod Šafarikove ulice, nadzemna. Nakon toga planira se uklanjanje montažne garaže koja se nalazi iza Srpskog narodnog pozorišta, a na tom mestu predviđen je trg. Spens je simbol grada sagrađen 1981. godine, gde se nije obraćala pažnja na energente. Odlučili smo da energetsku efikasnost Spensa svedemo na minimum. Rukovodstvo Spensa, sa Fakultetom tehnički nauka, koji je unajmljen preko javnog poziva da projektuju kako bi Spens trebalo da izgleda. Očekujemo sredinom naredne godine, da nam se isporuči kako struka vide budućnost Spensa.

Ulaganje u informacione tehnologije

-Nama je IT sektor veoma važan, industrijska revolucija. Novi Sad ima izuzetno bogatstvo a to je Fakultet tehničkih nauka. Ima 17.000 studenata. IT je od izuzetnog značaja, moramo nastavljati da ulažemo. Uskoro bi trebalo da obiđemo i radove Radničkog univerziteta, kojem će namena biti za IT.

Ove godine smo izgradili dva vrtića

Gradonačelnik je izjavio da su sugrađani tokom 2022. godine imali oko 4.000 kulturnih događaja.

-Gradili smo kulturne stanice. Uradili smo Kinesku četvrt, koja je kreativni distrikt, fasade u podnožju Petrovaradinske tvrđave. Takođe, van grada se nalazi devet kulturnih stanica. Titula Evropske prestonice kulture se završava 31. decembra, ali mi nastavljamo i dalje sa kulturnim dešavanjima. Besplatni udžbenici za prvake, besplatna zabavišta u Radosnom detinjstvu, subvencionisaćemo privatna zabavišta. Ove godine smo izgradili dva vrtića, a planiramo još dva u narednoj godini. Mi smo prva lokalna samouprava koja je potpisala Fond za lečenje dece u inostranstvu, ukupno 115 miliona dinara- tvrdi gradonačelnik.

