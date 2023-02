DŽO BAJDEN U KIJEVU: Da li je posetom više isprovocirao Putina i Rusiju ili podržao Ukrajinu?

Uprkos tvrdnjama da neće doći u Kijev i da će ostati samo u Poljskoj, predsednik Sjedinjenih Američkih Država Džozef Bajden je ipak posetio ukrajinsku prestonicu i to četiri dana pre godišnjice ruske invazije.

U nenajavljenu posetu došao je specijalnim vozom iz Poljske, a u Kijevu je boravio nešto više od pet sati i to baš u trenutku kada su se oglasile sirene za vazdušnu opasnost. Ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskom je rečima "Svet stoji uz vas", obećao dodatnih pola milijarde dolara, kao i pomoć u naoružanju.

Bajden je poručio da je Putin pogrešio kada je prošle godine mislio da su Ukrajina i Zapad slabi.

- Godinu dana kasnije, Kijev opstaje. I Ukrajina opstaje. Demorkatija opstaje - rekao je Bajden.

Ova poseta, očekivano, nije se svidela Kremlju. Iz Rusije su poručili "da je posetom Bajdena krenulo odbrojavanje Zelenskom i Ukrajini".

- Ovo je provokacija, ne postoji drugi način da se to nazove. Poseta teritoriji zemlje koja je strana u sukobu je prkosan i eklatantan korak koji će imati nemilosrdne posledice po kijevski režim". Zelenski je, međutim, ukazao na drugu važnu okolnost - ulogu Kine.

- Za nas je važno da Kina ne podrži Rusiju u ovom ratu. Zapravo, voleo bih da je Kina na našoj strani. U ovom trenutku to nije moguće, ali ukoliko se Kina udruži sa Rusijom, to bi bio svetski rat. Siguran sam da je Peking svestan toga - rekao je Zelenski. Ipak, ovih dana u Moskvu dolazi Vang Ji, glavni spoljnopolitički savetnik kineskog predsednika i planiran je sastanak sa Vladimirom Putnom, ali i predstavljanje stava Kine o smirivanju krize. On poručuje da "Kina nije mirno gledala krizu u Ukrajini, ali nije ni dolivala ulje na vatru".

U Usijanju pitamo:

Kakve će efekte na rat imati Bajdenova poseta Kijevu? Da li je dolaskom napravio kontra-efekat i izazvao Putina i dodatno ga rasrdio? Da li Kina može da ima ključnu ulogu u daljem toku rata ili pak u postizanju mira?

