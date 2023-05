SUBOTICA kandidat za „EVROPSKI GRAD SPORTA“ za 2024. godinu

Evropska asocijacija prestonica i gradova sporta (ACES Europe) uvrstila je Suboticu u konkurenciju gradova koji bi mogli da ponesu titulu „Evropskog grada sporta“ za 2024. godinu, saopšteno je na današnjoj pres-konferenciji u Medija-centru u Gradskoj kući, na kojoj su se predstavnicima medija obratili gradonačelnik Subotice Stevan Bakić, predsednik ACES Europe Đan Frančesko Lupateli i generalni sekretar ACES Europe, Hugo Alonso.

Gradonačelnik Bakić je, tim povodom, rekao da je Subotica moderan grad evropskog šarma, ali i grad sa mnogo tradicija koji se ponosi svojom multikulturalnošću i negovanjem bogatstva različitosti.

„Često se hvalimo kako Subotica nosi epitet ‘grad sportova’, i to ne bez razloga. Subotički sportisti prisutni su na svim velikim takmičenjima, osvajaju veliki broj medalja i na taj način potvrđuju sve ono čime volimo da se hvalimo. I nisu samo reči u pitanju. Iza tih lepih reči krije se bogata tradicija, jedan predani rad generacija i generacija sportskih radnika koji su iznedrili veliki broj državnih, evropskih, svetskih i olimpijskih šampiona, kao i negovanje jedne sjajne ideje da je sport u našem gradu deo svakodnevnog života. Kako je to rekao i čuveni Lajoš Vermeš, sport mora biti deo svakodnevice svakog čoveka, a u Subotici to zaista i jeste”, istakao je gradonačelnik Bakić.

Dodao je da su članovi Evropske komisije prisutni na teritoriji grada Subotice od srede popodne, da se nada da im je program bio sadržajan i da su videli sve lepote ovog grada, kao i veliki broj sportskih radnika, aktivnih sportista i rekreativaca, a naročito, kako je rekao, naše mladosti, naše dece.

„Srazmerno veličini Subotice, mi imamo velik broj aktivnih sportista, velik broj rekreativaca i veliki broj dece. Lokalna samouprava će i u budućnosti nastaviti da ulaže u sportsku infrastrukturu i u naše sportske kolektive, kako bismo još više mladih uključili u taj čarobni svet sporta i kako bismo ih sklonili sa ulica, zadimljenih kafića i klubova i pokazali im prave vrednosti zdravog života i prave vrednosti našega grada. Poželeo bih da 2024. godine subotički sportisti sa ponosom unesu zastavu Srbije u Evropski parlament u Briselu, čime bismo doprineli još većoj afirmaciji sporta u našem gradu“, naglasio je gradonačelnik Bakić.

On je kazao da su sportisti Subotice najveći ambasadori ovog grada i da promociju grada Subotice koju uradi jedan sportista ne može da zameni deset političara.

„Na kraju bih se zahvalio Evropskoj komisiji što je posetila naš grad i što je uvrstila Suboticu među kandidate za Evropski grad sporta za 2024. godinu. Nadam se da će poneti najlepše utiske o našoj zemlji i našem gradu i da će nas u narednom periodu obradovati sa lepim vestima“, zaključio je gradonačelnik Stevan Bakić.

Đan Frančesko Lupateli se zahvalio gradonačelniku Bakiću koji je, kako je rekao, veliki gradonačelnik u svakom smislu te reči, jer u upravljanju gradom sport ima veliku vrednost.

„Zaključili smo sa gradonačelnikom Bakićem da je Subotica fantastičan grad koji pruža mogućnost i za bavljenje sportovima na vodi, odnosno na jezeru. Biti ’Evropski grad sporta’ znači da se od 1. januara do kraja godine treba posvetiti sportu, s tim da svih tih 365 dana u godini sportom treba da se bave ne samo sportisti, nego i svi građani“, kazao je Lupateli.

Prema njegovim rečima, sport nije bitan samo za šampione.

„Ono što nas zanima, kao evropski komitet, jeste da se ljudi sportom bave zbog zdravlja i zdravog načina života. Do sada je 3.500 gradova imalo ovo zvanje i to nam je pokazalo da se jedan evro koji se uloži u sport vraća kao sedam evra ušteđenih kada su u pitanju zdravstveni troškovi“, rekao je Đan Frančesko Lupateli, dodajući da se i on nada da će Subotica postati ’Evroski grad sporta’ i da će Subotičani u decembru u Evropski parlament uneti zastavu.

Hugo Alonso je, uz zahvalnost gradonačelniku i Gradskoj upravi na svemu što im je omogućeno da vide tokom boravka u Subotici, objasnio i proceduru koju je potrebno ispoštovati da bi neki grad poneo zvanje „Evropski grad sporta“.

„Grad koji se kandiduje odgovara na 12 kriterijuma koji predstavljaju podobnost za kvalifikaciju, kao što su kultura, socijalna inkluzija, obrazovanje... . Ove godine imamo 30 gradova koji su se kandidovali za ’Evropski grad sporta’. Ukoliko Subotica dobije ovo zvanje može da uđe u jedan privilegovani klub sporta sa više od 3.500 gradova i opština širom sveta. Osim poboljšavanja politike sporta u gradu, postoji i prednost međunarodnog priznanja, dakle učešća u velikoj mreži gradova sporta širom sveta razmenjujući znanje i iskustvo. Napravili smo neku finalnu evaluaciju, ali za onu završnu moramo da sačekamo nekoliko nedelja kada ćemo saznati da li je Subotica postala ’Evropski grad sporta’ ili ne. Zvanični smo partner UNESCO-a i zajedno radimo na poboljšanju uslova u sportu. Oni koji nose ovo zvanje postaju deo velike ekipe, mreže gradova i imaju priliku da dobiju sredstva za unapređenje sporta“, istakao je Hugo Alonso.

ACES Europe je neprofitna organizacija sa sedištem u Briselu, ozvaničena za dodelu zvanja „Evropski grad sporta“ od strane Evropskog parlamenta.

