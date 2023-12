GRADONAČELNIK BAKIĆ uručio prelazne pehare najboljima u akciji „SPORTISTA GODINE SUBOTICE“

U Velikoj većnici Gradske kuće sinoć je održano svečano proglašenje dobitnika priznanja u tradicionalnoj akciji „Sportista godine Subotice“ koju zajednički organizuju Grad Subotica, Sportski savez grada Subotice i „Nove Subotičke novine”. Titulu najboljeg sportiste ovog grada za 2023. godinu poneo je rvač Spartaka i reprezentativac Srbije, Ali Arsalan, dok je za najbolji sportski kolektiv proglašen Ženski fudbalski klub Spartak. Godišnji izbor najboljih subotičkih sportista prisustvom je uveličao i gradonačelnik Subotice Stevan Bakić koji je, nakon prigodnog obraćanja, uručio velike prelazne pehare namenjene najboljem sportisti i najboljem klubu, najvrednije priznanje ovog tradicionalnog izbora koji bez prekida traje od 1961. godine. Uoči početka svečanog proglašenja najboljih sportista i sportskih kolektiva, član Gradskog veća zadužena za oblast sporta i omladine, Nataša Aleksić, i sekretar Sportskog saveza grada Subotice, Dejan Vuković, uneli su u Veliku većnicu Gradske kuće zastavu pristiglu u sredu, 20. decembra iz Brisela, koja potvrđuje da je i Subotica zvanično proglašena za „Evropski grad sporta“ u 2024. godini.

Gradonačelnik Bakić je, tom prilikom, rekao kako u okviru svojih dužnosti ima sreću da se često susreće sa brojnim subotičkim sportistima, da ga takvi susreti uvek oraspolože i da mu oni uvek uliju neku dodatnu snagu, jer je sport zdrava osnova našeg društva.

„I nije bitno da li imam priliku da razgovaram sa osvajačima najvrednijih svetskih i evropskih medalja, ili sa decom koja tek ulaze u svet sporta, njihova energija je jednaka, njihov optimizam je zarazan, a predanost sportista pokazuje nam kako se stiže do rezultata. Prvo postaviš cilj, a onda radiš uporno, svakodnevno, koristiš pomoć stručnjaka, razvijaš svoje veštine i talente kako bi taj cilj ostvario. Deluje jednostavno, ali baš i nije tako. Zato uvek to govorim, a ponoviću i danas, sportisti su najbolji ambasadori Subotice. Dokaz za to je i ova zastava koja je juče, u popodnevnim časovima, stigla iz Brisela, jer je komisija koja radi pri Evropskom parlamentu u Briselu proglasila Suboticu ’Evropskim gradom sporta“ za 2024. godinu. Ponosan sam na način na koji smo je primili. Odbranili smo dostojanstvo i Grada Subotice, i naše Srbije. Pokušali su neki da nas uvuku da nanesemo mrlju na ugled Subotice i Srbije. Nismo to dozvolili, priznali su svoju grešku. Subotica je, činjenica je, grad koji ima i bogatu sportsku tradiciju i zaista zaslužuje ovo priznanje“, podvukao je gradonačelnik Bakić.

Za subotičke sportiste, napomenuo je, čulo se u Vojvodini, u Srbiji, u bliskom okruženju, ali se čulo i u celoj Evropi, pa i u svetu.

„Imaćemo, i ovoga puta, sportiste na narednim Olimpijskim igrama, imaćemo učesnike Prvenstva Evrope i Prvenstva sveta, imaćemo, verujem niz novih šampiona, ali ćemo, pre svega, imati nove generacije talentovanih sportista koji su spremni da se sa velikim optimizmom i posvećenošću okrenu sopstvenom napretku, baš kao i što priliči građanima Subotice koja će 2024. godine ponosno nositi titulu Evropski grad sporta“, naglasio je gradonačelnik Bakić.

Dodao je da je na onima koji rukovode politikom grada delikatan zadatak da sportistima na njihovom putu budu tačka oslonca, mesto gde pomoć mogu da potraže, ali i da je dobiju.

„Sportski uspeh bez prateće podrške, infrastrukture je moguć, ali je on često plod slučajnosti. Zato se u Subotici trudimo da uspesi ne budu slučajnost, da pune sale i tereni ne budu nešto čime ćemo biti iznenađeni, nego da to sve bude deo jednog sistema koji funkcioniše. U 2023. godini smo napravili veliki iskorak po pitanju ulaganja u sport, mogli bi dosta da govorimo o sredstvima koja su direktno usmerena sportskim klubovima, o ulaganjima u infrastrukturu. Ali, uvek volim da gledam unapred, da se ne hvalimo onim što ostaje iza nas, nego da gledamo dalje. Zato naše sportiste u 2024. godini očekuje do sada najveći budžet namenjen sportskim klubovima i savezima od 200 miliona dinara, a prostora za pomoć sportu i sportistima će biti više. Računajte na podršku grada. Dok sam ja na njegovom čelu, trudićemo se da svima vama pomognemo”, istakao je Bakić.

Podsetio je da je prošle godine, na ovom mestu, prvi put izneo informaciju oko planova vezanih za izgradnju nove sportske hale.

„Sada mogu da vam kažem da je to projekat koji se razvija. Uskoro ćemo da imamo idejno rešenje, uključeni su i sportisti ovog grada. Imamo i najave za određene donacije, a za pomoć ćemo se obratiti i državi kako bismo napravili jedan moderan sportski kompleks sa više objekata”, kazao je Bakić.

On je čestitao svima onima koji su na bilo koji način doprineli promociji bogate sportske tradicije ovog grada i predstavljanju svih onih vrednosti koje se u Subotici poštuju.

„Na kraju ovog obraćanja, ali i pri kraju jedne izuzetno uspešne godine za celu našu Suboticu, još jednom čestitam svim sportistima, trenerima, sportskim radnicima za sve ono što su uradili na konstantnom putu napretka Subotice i njenog razvoja. A svima vama prisutnima u Velikoj većnici, kao i vašim porodicma, želim sve najbolje i da u dobrom zdravlju, miru i radosti provedete predstojeće božićne i novogodišnje praznike“, zaključio je gradonačelnik Stevan Bakić.

Prisutnima na svečanosti obratili su se i predsednik Sportskog saveza Srbije, Davor Štefanek, koji je tokom svoje karijere čak osam puta bio proglašen za najboljeg sportistu Subotice, i član Gradskog veća zadužena za oblast sporta, Nataša Aleksić.

Najboljim sportistima u konkurenciji pionira priznanja je uručio Atila Kikić, predsednik Skupštine Sportskog saveza Subotice, a najboljim juniorima priznanja je predala predstavnica „Novih Subotičkih novina“, Anđela Vidaković. Najboljim seniorima nagrade je uručila Nataša Aleksić, članica Gradskog veća zadužena za oblast sporta i omladine, a najboljim klubovima Subotice u 2023. godini, nagrade je dodelio Dejan Vuković, sekretar Sportskog saveza Subotice.

Tri ravnopravna priznanja za sportiste veterane koja nose ime po Milenku Brustulovu, nekadašnjem novinaru „Subotičkih novina“, priznanja je uručio Nikola Stantić, novinar „Novih Subotičkih novina“, dok je sportistima i klubovima koji su imali vredne rezultate, odnosno koji beleže vredne jubileje, priznanja predao Sreten Damnjanović, predsednik Sportskog saveza Subotice.

Gradonačelnik Subotice Stevan Bakić uručio je velike prelazne pehare najboljem sportisti i najboljem sportskom kolektivu. U ime ŽFK Spartak pehar je primila kapiten Spartaka Violeta Slović, dok je u ime Alija Arsalana, koji se nalazi na pripremama seniorske reprezentacije Srbije u Španiji, priznanje primio Damir Šabić, predsednik Rvačkog kluba Spartak. U konkurenciji juniora najbolja je bila Milica Despotović iz Kik boks kluba Top fighter, dok je Ivan Erdeg, takmičar Kluba dizača tegova Spartak najbolji u konkurenciji pionira. Najboljim sportistima u kategoriji pionira, juniora i seniora uručen je i poklon vaučer u vrednosti od 15.000 dinara za kupovinu sportske opreme.

