PRITISCI NA SVIM NIVOIMA: tzv. Kosovo na korak od Saveta Evrope, Rezolucija o Srebrenici u UN, a unutrašnji politički kazan vri!

Nije iznenađenje, jer je državni vrh već najavio - pritisci na Srbiju vrše se na svim nivoima i na sve moguće načine.

Parlamentarna skupština Saveta Evrope dala je zeleno svetlo za prijem takozvanog Kosova u tu organizaciju sa 131 glasom “za”, 29 “protiv” i 11 “uzdržanih”. Glasali su i oni koji su se predstavljali kao prijatelji Srbiji. Već danas počinje rasprava o Rezoluciji o kojim se zločin u Srebrenici definiše kao genocid, a u unutrašnjem političkom kazanu vri do ključanja. Opozicija odbija dogovor, već četvrti put se održavaju sastanci, a i politički najinformisaniji bi ostali zbunjeni samo kada bi jedan dan propustili zahteve opozicije. Tražilo se ponišavanje izbora, pa raspisivanje novih, pa razdvojeni izbori, pa drugi datum, pa treći datum, pa spojeni i lokalni i beogradski 2. juna, a sad ai da se svi odložene za jesen… Za sve to vreme glavni grad ima privremeni organ i ne bi bilo najpragmatičnije da se to još dugo prolongira.

U Usijanju pitamo:

Da li je Srbija u jednom od najdelikatnijih trenutaka u spoljno-političkom smislu?

Da li su unutrašnja politička previranja samo dodatni remetilac usled pritisaka?

Da li diplomatska ofanziva Srbije može da stopira prijem tzv. Kosova u SE? Kako će glasati u Generalnoj skupštini UN?

Marko Matić - Centar za odgovorne medije

Perko Matović - Centar za nacionalnu politiku

Stevica Deđanski - Centar za razvoj međunarodne saradnje

Milan Jolović - pukovnik vojske Republike Srpske u penziji

Urednica i voditeljka Silvija Slamnig