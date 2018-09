GOTOVI RADOVI U TAKOVSKOJ: Saobraćaj u centralnoj beogradskoj ulici pušten jutros u 4 sata

Jutros u četiri sata puštena je za saobraćaj Takovska ulica i time smo ispunili obećanje da će rekonstrukcija dela te saobraćajnice biti završena do trećeg septembra, izjavio je danas zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić.

On je podsetio da je, prema prvobitnim planovima, Takovska ulica trebalo da se radi od Ulice 27. marta do Jaše Prodanovića, ali su na zahtev građana radovi produženi do Cvijićeve ulice.

"Zamenili smo kompletnu vodovodnu i kanalizacionu mrežu, kao i asfalt, trotoare i deo biciklističke staze. Sledeće godine nas očekuje nastavak rekonstrukcije Takovske ulice, što će sigurno biti urađeno tokom sledećeg leta", rekao je Vesić i dodao da će nastavak rekonstrukcije podrazumevati i nastavak izgradnje biciklisticke staze od Ulice 27. marta ka Skupštini Srbije.

Kada je reč o ostalim radovima u gradu, Vesić kaže da je jutros potpuno završen Bulevar oslobođenja, gde je saobraćaj otvoren još pre nekoliko dana, dok će Ulica kneginje Zorke u potpunosti biti završena do kraja nedelje.

"Ona je već puštena za saobraćaj u delu između Bulevara kralja Aleksandra i Makenzijeve ulice, ali smo u delu od Makenzijeve do Bulevara oslobođenja neplanirano morali da radimo zamenu toplovodne mreže i zbog toga će radovi trajati nekoliko dana duže, ali će do kraja nedelje biti završeni", rekao je Vesić novinarima u Beogradu.

U Balkanskoj ulici JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" je završio svoj deo posla i trenutno se radi podloga za stavljanje kocke, pojasnio je Vesić i dodao da će celokupna rekonstrukcija te ulice, kako je i planirano, biti završena do 15. oktobra.

On je naveo da su počeli i radovi u ulici Baje Pivljanina, kao i da je u toku rekonstrukcija nekoliko prigradskih ulica, među kojima su saobraćajnice u Boleču i deo Avalskog puta koji je u jako lošem stanju.

"Zahvaljujem svim građanima koji su imali strpljenja. Tokom leta smo uradili dosta ulica i na taj način pokazali da tokom leta možemo da izvršimo rekonstrukcije kako bi u septembru, kada je saobraćaj intenzivniji, imali nove i rekonstruisane ulice", dodao je Vesić.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir

Autor: Kurir