VESIĆ O PREVOZNICIMA KOJI NE UKLJUČUJU KLIME U AUTOBUSIMA: Kažnjavaćemo ih, sada će svi morati da plate kaznu od po 2 miliona! Idemo u kontrole svakog dana

Kažnjavaćemo svakodnevno prevoznike koji ne uključuju klimu u svojim vozilima, poručio je danas zamenik gradonačelnika Goran Vesić.

Kako je objasnio, privatni prevoznici imaju ugovore sa Gradom Beogradom na deset godina, plaćeni su po kilometru i zato ne bi smeli da štede na gorivu i da ne uključuju klime.

On je podsetio da je juče urađen vanredni pregled stotinak autobusa i u dvadesetak je ustanovljeno da klima radi i da može da se uključi. Vozači su, kako je naveo, dobili nalog da ne uključe klime.

"Privatnici koji voze štede gorivo jer kad se uključi klima troši se više goriva. Sada će svi da plate kaznu po dva miliona dinara i sada ćemo svaki dan da ih kažnjavamo. Oni su dobili mogućnost da voze i zarađuju, a mnogo dobro zarađuju, i vidim da niko nije izašao iz posla, tako da moraju da poštuju pravila.

Ako su već dobili monopol da voze, onda moraju da poštuju pravila. Ako imaju klimu, moraju da je uključe", poručio je Vesić. To se odnosi i na GSP, dodao je i najavio da upravo danas ima sastanak sa direktorima tog preuduzeća.

"Njima ću takođe reći da će biti kažnjavani za svaki autobus koji ima klimu, a da nije uključena. To je bezobrazluk i bahatost", upozorio je.

Kako je naveo, ugovor će biti raskinut sa svakim prevoznikom koji bude "uhvaćen" da putnicima uskraćuje klimu.

"To mogu da razumem kada je reč o Gradskom saobraćajnom preduzeću koje još ima neke stare autobuse, ali do kraja septembra stižu još 184 nova autobusa, već je 70 stiglo, pa nećemo imati nijedan stariji autobus od solarisa", kazao je Vesić.

Zamenik gradonačelnika rekao je i da će danas radnici svih komunalnih preduzeća u Beogradu dobiti solidarnu pomoć od 41.600 dinara, dodajući da je njegov dogovor sa sindikatima bio je da se taj novac isplati danas, a da oni po kolektivnom ugovoru imaju pravo da dobiju solidarnu pomoć jednom godišnje.

"Zamolili su da ovog puta to bude u junu, a ne u novembru kako smo isplatili prošle godine", pojasnio je Vesić.

Grad Beograd ovo čini kako bi im se odužio za njihov rad, naveo je i dodao da komunalni radnici obavljaju ogroman posao jer za njih nema ni subote ni nedelje, posle svake manifestacije čiste, rade u teškim uslovima, a na levoj obali Dunava rade 24 sata.

"Oni su to zaradili, to je zarađeno krvavim radom i smatram da je veoma važno što mi na taj način pokazujemo da brinemo o njima. Ova dodatna pomoć nije mala, to se formalno zove pomoć, jer drugačije ne može da se zove po zakonu, to je zarađeno i oni su to zaslužili", zaključio je Vesić.

