TRAMVAJI 7 I 9 IDU PREKO MOSTA NA ADI: Izmena saobraćaja koja je na snazi do ponedeljka pravi problem Novobeograđanima koji žele u centar

Zbog izvođenja radova na redovnom održavanju tramvajskih baštica u ulici Milentija Popovića, na delu od ulice Bulevar Mihajla Pupina do ulice Bulevar Milutina Milankovića, u periodu od 9.8. od 22 časa do 12.08.2019. godine do 4 časa, doći će do promene rada linija javnog prevoza.

Tokom izvođenja radova uspostavlja se sledeći režim rada linija javnog prevoza:

- tramvajske linije br. 7 i 9 će u oba smera saobraćati od Savskog trga ulicama Savska, Bulevar vojvode Mišića, Petlja "Radnička", Most na Adi, Bulevar heroja sa Košara, Đorđa Stanojevića, Bulevar Milutina Milankovića, Antifašističke borbe i dalje redovno do Bloka 45;

- uspostavlja se autobuska linija br. 7A (Savski trg – Jurija Gagarina). Trasa linije će biti:

SMER A - SAVSKI TRG, Karađorđeva, Zemunski put, Stari savski most, Sajmište, Bulevar Mihajla Pupina, Milentija Popovića, Bulevar Milutina Milankovića, Antifašističke borbe, Jurija Gagarina, Marka Hristića, Bulevar Crvene armije, Dr Agostina Neta, Jurija Gagarina;

SMER B – Jurija Gagarina, Antifašističke borbe, Milutina Milankovića, Milentija Popovića, Bulevar Mihajla Pupina, Zemunski put, Vladimira Popovića, Stari savski most, Karađorđeva, SAVSKI TRG.

Vozila će na izmenjenom delu trase koristiti sva postojeća stajališta.

