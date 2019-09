DEO CENTRA BEOGRADA OD VEČERAS OPET BEZ VODE: Posle pucanja cevi u Karnegijevoj sledi konačna sanacija

BEOGRAD - Deo stanovnika centralnih gradskih zona Beograda biće bez vode od četvrtka uveče do petka uveče zbog radova koji moraju da budu obavljeni da bi se obezbedila potpuna stabilizacija vodovodnog sistema i normalizacija snabdevanja, nakon što je prošlog petka u ranim jutarnjim satim došlo do kvara na magistralnom cevovodu na uglu Karnegijeve i Kraljice Marije, saopšteno je danas.

Kako se navodi u saopštenju Beogradskog vodovoda i kanalizacije, nakon što je došlo do kvara na magistralnom cevovodu u petak, 20. septembra, ekipe su obavile privremeno rešenje za uspostavljanje urednog vodosnabdevanja za potrošače tog dela Beograda ali će, zbog nestandardnog profila položenog cevovoda, od četvrtka od 22 sata do petka do 10 časova izvoditi završne radove na magistralnom cevovodu.

"Po završetku radova i punjenja sistema, vodosnabdevanje biće normalizovano do 24 sata u petak, 27. septembra za sve potršače u centralnim gradskim zonama koji će biti bez vode.

Napominjemo da na navedenom magistralnom cevovodu nije došlo do novonastalog kvara već su u pitanju neophodni radovi koji će obezbediti potpunu stabilizaciju sistema i normalizaciju vodosnabdevanja", navodi se.

Zbog radova bez vode će ostati potrošači u bloku oivičenom ulicama - Ruzveltova, Bulevar kralja Aleksandra, Terazije, Zeleni venac, Bulevar vojvode Bojovića i Dunavska.

"Izvinjavamo se građanima na neprijatnosti i zahvaljujemo se na razumevanju. Naše ekipe će uložiti maksimalan napor da u predviđenom roku obezbede uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne", dodaje se.

