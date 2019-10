NOVA BLOKADA GRADA SE SPREMA! Taksisti će ponovo paralisati centar Beograda, EVO KAKO DA IZBEGNETE HAOS! Ovo su trase koje će vam sačuvati živce

Najveća i najbrojnija beogradska taksi udruženja odlučila su da i narednih dana nastave sa protestima, kako kažu "sve do primene zakona", pa će se danas ponovo tačno u podne okupiti na četiri lokacije, odakle će krenuti ka centru Beograda.

Sabirna mesta sa kojih će od 13.00 kretati kolone taksista su na Obrenovačkom putu (Čukarica) u Bloku 70 (Novi Beograd), kod nekadašnje hale "Pionir" (Palilula) i u Kumodraškoj (Voždovac). A odatle će ih put voditi preko prometnih saobraćajnica kao što su Autokomanda, Slavija, Bulevar Mihajla Pupina, Brankov most, Terazije, pored Beogradskog sajma, pa u Kneza Miloša, Nemanjinu, Takovsku...

Jučerašnje iskustvo nam govori da će Beograđani i danas od 13.00 pa do 15.00 veoma malo moći da koriste centralne gradske ulice, većinu linija javnog gradskog prevoza, ali i usluge taksi službi koje će u podne ponovo prestati sa radom.

Da li postoje alternative? Da, zavisno u kome delu grada se nalazite i gde želite da stignete. Za Novobeograđane, ali i one koji bi da idu sa one strane Save, savet je da izbegavaju Brankov most i potez oko Ušća, a da pre svega koriste Most na Adi.

Zaobilazne trase oko centra vode rekonstruisanom Karađorđevom do Kalemegdana, pa onda Ulicom Tadeuša Košćuška ka Dorćolu. Međutim, ovde se pojavljuje problem što su zbog radova zatvorene Džordža Vašingtona, Kraljice Marije i 27. marta, pa se moraju tražiti neke alternativnije trase.

Zaustavljanja saobraćaja nije bilo ni oko Pančevačkog mosta (ako se ne računaju radovi koji će do 7. oktobra trajati svaki dan od 18.00 do 6.00), u gornjem delu Bulevara kralja Aleksandra, na autoputu Beograd - Niš...

Ono što možda još više brine Beograđane je najava taksista da će proteste nastaviti do kraja nedelje, pa čak možda i naredne sedmice.

ČETIRI KRITIČNA PRAVCA

* Hala „Aleksandar Nikolić“ (Palilula): Čarli Čaplina - Jaše Prodanovića – Takovska – ugao Trga Nikole Pašića i Vlajkovićeve.

* Kumodraška (Voždovac): Bulevar Peka Dapčevića – Autokomanda - Bulevar oslobođenja - Trg Slavija – ugao Nemanjine i Balkanske;

* Blok 70 (Novi Beograd): Oml. brigada – Bul. Mihajla Pupina - Brankov most – Prizrenska – Terazije - Trg Nikole Pašića – ugao Kneza Miloša i Nemanjine;

* Obrenovački put (Čukarica): Obrenovački put – Radnička - Bulevar vojvode Mišića - Mostarska petlja – ugao Kneza Miloša i Bulevara kralja Aleksandra.

