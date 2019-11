PENJANJE NA KROV I OSTAVLJANJE PROZORA OTVORENOG ĆE VAS USKORO PUNO KOŠTATI, KAZNA I ZA BUČNE KLIME: Ovo je 10 najvažnijih, ali i manje poznatih mera NOVOG KUĆNOG REDA

Novi kućni red u stambenim zgradama usvojen je na sednici Skupštine grada Beograda pre nekoliko dana, mnogo toga je bilo poznato još pre šest meseci, ali neke stvari koje se u njemu nalaze polako "isplivavaju" u javnost, pa su zabrinuti ne samo stanari, nego i profesionalni upravnici zgrada.

Ovo su sa najvažnije, ali i najmanje poznate odredbe novog kućnog reda.

1. Kućni mir

Kućni mir je predviđen od 16.00 do 18.00 i od 22.00 do 7.00. U danima vikenda od 14.00 do 18.00 i od 22.00 do 8.00 subotom, a nedeljom sve do 10.00. Podsetimo, do sada je dnevni odmor bio od 13.00 do 17.00 časova, kao i od 22.00 do 6.00.

2. Šta je sve zabranjeno?

Za vreme kućnog mira zabranjeno je trčanje, vikanje, skakanje, kao i upotreba mašina i uređaja koji narušavaju tišinu u zgradi. Takođe, u to vreme je zabranjeno i, na primer, sređivanje travnjaka ispred zgrade ili bilo kakvi drugi radovi oko zgrade.

3. Kazne i za bučne klime

Sugrađani bi kazne mogli da plate i zbog bučnih klima uređaja. Nije tajna da mnogi od njih, posebno oni starijih generacija, proizvode buku iznad granice. Dakle, biće hlađenje ili kazna...

4. Ceh za remećenje kućnog mira

Za remećenje kućnog mira predviđene su kazne od 5.000 dinara za fizičko do 50.000 dinara za pravno lice, a ceh bi mogli da plate i upravnici zgrada i to 10.000 dinara za one izabrane "iz svojih redova" do 20.000 za "profesionalce".

5. Najava proslava dva dana ranije

Ukoliko želite da organizujete proslavu u svom stanu, moraćete to komšijama da najavite najmanje dva dana unapred. I da sa slavljem završite do 1.00.

6. Izdavanje prostorija

Beograđani će ubuduće moći da izdaju zajedničke prostorije u stambenoj zgradi i to u različite svrhe. Za odluku će biti dovoljan glas većine stanara.

7. Kazna za otvoren prozor

Profesionalni upravnici moraće da vode računa o servisiranju protivpožarne opreme, liftova, gromobrana i panik rasvete, kao i ako je neki prozor u zgradi otvoren u vreme nevremena. Kazna za nepoštovanje odluke je 20.000 dinara.

8. Zabranjeno na krov

Po novom kućnom redu zabranjen je pristup krovu i krovnim terasama. Krov i nephodnu krovnu terasu stambene zgrade sada mogu koristiti samo stručna lica radi popravki, postavljanja antena i sličnih uređaja, ukljanjanja snega, leda...

9. Zaključavanje ulaznih vrata

Zatvaranje i zaključavanje ulaznih vrata biće obavezno u letnjem periodu od 23.00 do 6.00, a zimi jedan sat duže. I za nepoštovanje ove odluke predviđene su kazne za Stambenu zajednicu, ali i upravnike.

10. Fotografije ne važe

Još jedan potencijalni problem na koji ukazuju upravnici je činjenica da se kao dokaz neće moći koristiti fotografije. Dakle, ako snimite da neko baca đubre sa terase, ili pere tepih na njoj, ništa neće vredeti ako to ne vide i komunalni inspektori.

(Kurir.rs/Blic)

Kurir