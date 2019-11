VEČERAS BEZ GREJANJA OVI DELOVI BEOGRADA: Zbog kvara sve ekipe na terenu, grejanje stiže ujutru

Večeras će bez grejanja biti delovi Banovog brda zbog popravke kvara na delu toplovoda u Ulici Nedeljka Čabrinovića večeras.

Takođe, od 17.30 časova, kada svim potrošačima u gradu ponovo počne isporuka toplotne energije, bez grejanja će do ranih jutarnjih sati biti potrošači u ulicama Beogradskog bataljona 9a, Blagoja Parovića od 10 do 15 i od 102 do 117, Djorđa Ognjanovića od 2 do 10, Republička 1a, Žarkovačka od 21 do 60, Kraljice Katarine od 108 do 158, Krajiških brigada 9, Mire Popare od 30 do 85, Nedeljka Čabrinovića od 59 do 62, Petra Lekovića od 2 do 76, Požeška od 93 do 99, Ratka Mitrovića od 13 do 15, Riste Marjanovića 3, Trebevićka od 4 do 51 i Udbinska od 17 do 30.

Bez grejanja će biti i potrošači u novobeogradskim ulicama dr Ivana Ribara od 51 do 91 i Dušana Vukasovića od 54 do 82.

I potrošači u tim objektima trebal bi da dobiju grejanje najkasnije sutra, u ranim jutarnjim časovima.

Ekipe za hitne intervencije su na terenu i čine sve da kvarovi budu popravljeni i pre procenjenog roka.

