BEOGRAD DOBIO BLIZANCA: Pušten u saobraćaj most na obilaznici kod Ostružnice! OVAKO IZGLEDA IZ VAZDUHA (VIDEO)

#srbija❤️nijestala Novi most preko #savariver kod #ostružnica na obilaznici oko @grad_beograd danas sam otvorial i pustila u saobraćaj zajedno sa direktorom @putevi_srbije Zoranom Drobnjakom, direktorkom @europeaninvestmentbank za Zapadni Balkan @dubravka.negre i predstavnicima firmi i radnicima koji su ovaj most izgradili. Nema lepšeg dana u građevinarstvu nego kada se završi ono što smo gradili i kada se spajaju reke i ljudi, jer to mostovi simbolizuju. Ponosna sam na još jedan od mostova koje smo izgradili. Nije bilo lako, kao što Srbi nikad jednostavno i lako nisu gradili mostove, od onog na Drini do ovog na Savi. Zatekli smo u reci zatekli tome i tone čelika koje su nam ostavile zemlje koje su nas bombardovale 1999. godine kada su srušle ovaj most pored nas. Zato smo primenili potpuno novu tehnologiju izgradnje i na tome hvala svim inženjerima i radnicima. Pokazali smo da smo hrabri i nepokolebljivi i da uvek zavrsimo ono što obećamo. I posle svih kilometara koje smo izgradili u Srbiji zaista #nistavisenijedaleko . Na kraju, smo otvorili most tako što smo automobilima prešli preko njega kada je i pušten u saobraćaj #zoranamihajlovic #vladasrbije

