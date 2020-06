POČELO MONTIRANJE PONTONA NA LIDU: Kupališna sezona startuje 5. jula

U Zemunu je danas počelo montiranje pontonskog mosta do plaže Lido, na kojoj će kupališna sezona startovati oko 5. jula, saopšteno je iz opštine Zemun. U saradnji sa nadležnim institucijama, biće obezbeđeni uslovi za prijatan boravak na "zemunskom moru", uređena plaža i tereni za sportove na pesku, pijaća voda i tuševi, kao i ugostiteljski pultovi.

Posebna pažnja biće posvećena sprovođenju preventivnih mera u zaštiti od virusa korona, poput redovne dezinfekcije plaže i mobilijara, kao i držanja propisane distance među posetiocima, dodaje se u saopštenju. Plaža Lido biće na raspolaganju građanima do 1. septembra, svakog dana od 9 do 19 sati, a o bezbednosti će brinuti čuvarske i spasilačke ekipe, kao i dežurna medicinska služba.

Prelazak pontonskog mosta je besplatan.

"Opština i Turističko-kulturni centar Zemun i ove godine, uprkos aktuelnoj situaciji sa vodostajem i epidemijom virusa korona, rade na tome da, okvirno 5. jula, počne kupališna sezona na plaži Lido. Kako smo već navikli građane, sve do septembra na Lidu ih čekaju bogati kulturno-umetnički i rekreativni programi, kao i pešačke ture po Velikom ratnom ostrvu", rekao je zamenik predsednika opštine Zemun Damir Kovačević.

Rečna flotila Kopnene vojske Srbije montira pontonski most od Zemunskog keja do plaže Lido, dužine od 330 do 360 metara, u zavisnosti od vodostaja.

Širina mosta koju koriste pešaci i vozila komunalnih službi je 215 centimetara.

