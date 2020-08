BEOGRADSKI UGOSTITELJI OD VEČERAS MENJAJU RADNO VREME! Gradski štab doneo uredbu po kojoj i prodavnice rade duže

Od večeras prodavnice u glavnom gradu mogu da rade do 23 časa, a ugostitelji do 1 sat iza ponoći, pod uslovom da imaju baštu, dok noćni klubovi i objekti koji nemaju baštu ostaju i dalje zatvoreni od 21 do 6 narednog jutra.

Prema izmenjenoj Naredbi o zabrani okupljanja koja je stupila na snagu, organizovano okupljanje na javnim prostorima u zatvorenom prostoru ili na otvorenom dozvoljeno je samo ako se okuplja najviše 30 osoba, uz obavezu da rastlojanje među njima mora da bude metar i po.

Naredba pod organizovanim okupljanjiem podrazumeva proslave, muzičke, zabavne i kulturne manifestacije, političke skupove, sportske događaje sa prisustvom publike i slična okupljanja.

Ograničenja se ne odnose na rad privrednih subjekata koji ne pružaju usluge stanovništvu, kao i na rad državnih organa i javnih službi; Prodavnice sada neće raditi od 23 časa do šest narednog jutra, a na ulazima u te objekte i dalje mora biti vidno istaknuto obaveštenje o ukupnoj kvadraturi objekta i o broju lica koje istovremeno mogu boraviti u tom objektu.

Ograničenje iz ove tačke ne odnose se na apoteke i benzinske pumpe u obavljanju delatnosti prodaje goriva.

