NOVA ODLUKA GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE: Bašte ugostitelja i radnim danima do jedan sat posle ponoći

Ugostiteljski objekti koji imaju baštu mogu do 31. oktobra da rade i radnim danom do jedan sat posle ponoći, a ne samo vikendom, kako propisuju važeće gradske odluke, izjavio je zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić.

Ta odluka stupa na snagu danas, a Gradski štab za vanredne situacije na teritoriji grada Beograda doneo ju je juče, rekao je Vesić.

"Na ovaj način želimo da kao Grad Beograd pomognemo ugostiteljima da uspešnije prevaziđu ekonomske posledice epidemije virusa kovid-19 koje su veoma pogodile sektor usluga", istakao je Vesić, navodi se u saopštenju Gradske uprave.

Pojasnio da prema važećim gradskim odlukama ugostiteljski objekti u stambenim zgradama mogu da rade radnim danima do ponoći, a da emituju muziku do 23 sata, u skladu sa svim ograničenjima koji su propisani u vezi sa regulisanjem nivoa buke.

Dodao je da je vikendom radno vreme produžava do jedan sat, a mogućnost emitovanja muzike do ponoći.

"Sada će svi ugostiteljski objekti koji se nalaze u stambenim zgradama moći svaki dan da rade do jedan sat, a muziku da emituju do ponoći. Ova odluka će važiti do 31. oktobra kada će se vratiti uobičajeni režim rada", rekao je Vesić i dodao da je i dalje na snazi ograničenje za rad ugostiteljskih objekata u zatvorenom prostoru, jer oni mogu da rade samo do 21 sat.

Prema njegovim rečima, na rad ugostiteljskih objekata, kako u zatvorenom prostoru tako i u baštama, primenjuju se sve odluke o zaštiti zdravlja koje je doneo Krizni štab, a tiču se dezinfekcije, nošenja maski i držanja socijalne distance.

"Apelujem na ugostitelje da ih se pridržavaju jer tako štite zdravlje svojih zaposlenih i gostiju", dodao je zamenik gradonačelnika Beograda.

(Kurir.rs/Tanjug)

