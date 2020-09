DRUGI VINTIDŽ NA KALENIĆU: Neobična subotnja kupovina na najpoznatijoj pijaci u Beogradu, evo kako je to izgledalo VIDEO

Суботња куповина овог викенда разликоваће се од уобичајених. Плато пијаце Каленић постаће право место несвакидашњих ретро комада. #gradskepijace #vintidzkalenic

