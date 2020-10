VESIĆ O MERAMA O BEOGRADU: Povećati kazne i broj službi koje kontrolišu nošenje maski

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić je poručio da privreda i život ne smeju da stanu, te da se mora naći balans između zaštite javnog zdravlja i zaštite prava ljudi da rade i zarađuju, kako ne ostajali bez radnih mesta.

- Beograd čini 40 odsto BDP Srbije i smatramo da svaka mera koja se bude donosila mora imati balans između zaštite javnog zdravlja i zaštite privrede. Ako privreda nastavi da radi, ljudi imaju plate, mogu da prehranjuju porodice, ima više para za budžet, pa i za lečenje - rekao je Vesić.

Kako je istakao, kada je u pitanju radno vreme, mere se poštuju.

- Imali smo od jula kontrolu mera i do sada je naplaćeno 310 prekršajnih naloga - naveo je on i dodao da nošenje maski kontroliše samo sanitarna inspekcija Ministarstva zdravlja i po tome se Srbija razlikuje od nekih drugih zemalja gde to čine i druge službe.

foto: Printscreen Youtube/Novo jutro

Vesić je podvukao da većina ugostiteljskih objekata poštuje sve mere.

- Molim da zbog jedan ili dva odsto objekata koji ne poštuju mere, organizuju žurke, ponašaju se protiv interesa društva, ne ispaštaju svi. Moramo da pojačamo kontrole, ako je potrebno izmenićemo zakonske propise, povećati kazne za odgovorna pravna lica. Vlasnici tržnih centra, na primer, moraju kontrolisati ko nosi maske, a ponašaju se kao da to nije njihova obaveza zato što znaju da su kazne male i da mogu da ih plate. Potrebno je povećati broj službi koje mogu da kontrolišu nošenje maski, ali ne pooštravati mere u tom smislu da se skraćuje radno vreme i da privreda ne može da radi – rekao je Vesić.

On je naglasio da 95, 96 odsto građana u autobusu nosi maske, te da se treba fokusirati na one koje ne poštuju mere i ugrožavaju zdravlje svih ostalih, a ne da svi drugi ispaštaju zbog njih.

Vesić je istakao da je prioritet da se zaštiti javno zdravlje, ali da mora da se sačuva i privreda.

On kaže da je prirodno da Beograd bude najveće žarište jer je i najveći grad u Srbiji, umajući u vidu broj ljudi koji živi u njemu, ali i oni koji dolaze iz cele zemlje i regiona.

-Treba da radimo na tome da bude manje zaraženih, a to je moguće ako se poštuju sve propisane mere. To je nošenje maski u zatvorenom prostoru i distanca, jer nas jedino to štiti od zaraze dok ne dobijemo vakcinu ili lek – istakao je Vesić.

- Moramo da naučimo da živimo sa virusom i da razumemo da je nemogućprestanak rada privrede. Ni jedna zemlja u Evropi bez obzira koliko pooštrenemere donosi ne razmišlja o tome da se zaustavi rad privrede – dodao je Vesić.

Zamenik gradonačelnika je rekao da ne zna kakve će mere predložiti epidemiolozi, ali će Beograd insistrati na tome da se omogući da se živi i radinormalno uz poštovanje svih mera i da se fokusiramo na one koji krše mere.

(Kurir.rs/Pink)

Kurir