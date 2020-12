STARI GRAD - OPŠTINA KOJA MISLI NA SVOJE STARE I PENZIONERE: Pomoći ćemo da paketi solidarnosti stignu do najugroženijih!

Foto: GO Stari Grad

Opština Stari Grad, u kojoj gotovo trećina stanovnika pripada populaciji starijih, pomoći će preko svojih volontera Opštinskom udruženju penzionera Stari grad i Udruženju penzionera Stari grad u distribuciji paketa solidarne pomoći najugroženijim penzionerima, staračkim i samačkim domaćinstvima na teritoriji opštine. To su najavili predsednik opštine Radoslav Marjanović i njegova pomoćnica za socijalna pitanja Maria Markov prilikom današnjeg susreta sa predstavnicima Udruženja penzionera Stari grad.

Prema njihovim rečima, opština će dati punu podršku da paketi pomoći koji sadrže osnovne životne namirnice, lekove, kao i sredstva za ličnu higijenu, a koje su obezbedila pomenuta dva Udruženja što pre stignu do najugroženijih penzionera sa prebivalištem na teritoriji Starog Grada, a koji po posebnoj rang listi koju su napravila Udruženja na njih imaju pravo.

Zbog celokupne situacije sa pandemijom koronavirusa, saglasili su se predstavnici opštine sa Nenom Šantić predsednicom Udruženja penzionera Stari grad koje ove godine obeleževa 74 godina postojanja i broji na hiljade članova, opština će se maksimalno posvetiti ovoj akciji i volonteri će već danas započeti podelu i distribuciju paketa. A to će, naveli su, biti samo jedna od mnogobrojnih zajedničkih akcija opštine sa predstavnicima penzionera, a sa ciljem da se olakša život i pruži podrška najstarijim Starograđanima.

- Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će svim penzionerima do 19. decembra, pred slavu Sveti Nikola, biti isplaćena pomoć od po 5.000 dinara i to je jako dobra vest. Država misli na svoje najstarije i najranjivije , a mi smo kao opština na kojoj živi veliki broj penzionera onim najugroženijim želeli da pužimo dodatnu podršku u ovim izazovnim i teškim vremenima. Sa podelom paketa će se krenuti već danas, a to je samo jedna u nizu od naših akcija koja ima za cilj da pomogne udruženjima penzionera i našim najstarijim Starograđanima. U oktobru smo formirali Senior centar koji će zasigurno olakšati život starijih građana, poboljšati uslove života i rešavati probleme sa kojima se suočavaju. Naš cilj je da im pomognemo da vode dostojanstven život kao ravnopravni članovi društva koje zaslužuju kao građani centralne opštine Beograda i Srbije. Za narednu godinu pripremili smo brojne besplatne programe za naše starije sugrađane i penzionere, a imaće našu posebnu podršku tokom trajanja pandemije - rekao je Marjanović.

Pomoćnica predsednika za socijalna pitanja Maria Markov istakla je da se opština uključila u ovu akciju Udruženja penzionera kako bi pomogli da pomoć starijim sugrađanima stigne na bezbedan i siguran način.

-Podrška radu i aktivnostima udruženja penzionera na opštini Stari grad je jedan od strateških ciljeva novog Programa Senior centra opštine Stari grad. Ovu akciju smo sami inicirali kod udruženja jer nam je važno da ne ugrozimo zdravlje i život članova udruženja i penzionera kojima je pomoć najpotrebnija - navela je ona.

- Fond PIO u toku svake godine dva puta daje pomoć za penzionere. Jedna je besplatna banja, a druga pomoć je izdvajanje određene sume novca za udruženja kako bi se najugroženijima obezbedili humanitarni paketi. Pošto se ove godine radi o maloj sumi novca, akciju je podržala i opština Stari grad, rekla je prof.dr. Snežana Nena Šantić, predsednica Udruženja penzionera GO Stari grad.

Prema njenim rečima, humanitarnu pomoć ne dobijaju samo penzioneri sa niskim primanjima, već i oni koji su bolesni, nepokretni i oni koji žive sami. „U paketu će biti i lekovi, a naše udruženje uspelo je ove godine da onima kojima je to zaista nepohodno obezbedi pomagala za lakše kretanje.“

