VESIĆ POSLE SKUPŠTINE GRADA: Ispoštovaćemo sve uslove, izgradnja metroa neće ugroziti vodoizvorište

BEOGRAD - Odbornici Skupštine grada Beograda usvojili su danas plan detaljne regulacije za vodovod Makiš-Mladenovac koji je, prema rečima zamenika gradonačelnika Gorana Vesića, veoma važan jer se njime omogućava snabdevanje vodom Grocke, Sopota i Mladenovca.

Vesić je rekao da je danas raspisan tender za izgradnju vodovoda u Ritopeku, navodeći da će u se u nižim delovima Ritopeka raditi oko 7,5 kilometara vodovoda što će, dodao je, biti završeno do novembra sledeće godine.

"Do juna završavamo projektovanje oko osam kilometara vodovodne mreže u višim delovima Ritopeka, što ćemo takođe raditi. U međuvremenu završavamo projektovanje za odvojke za Vrčin i Grocku, a tender ćemo raspisati u februaru, rekao je Vesić novinarima u Centru Sava, gde je održana sednica.

Naveo je da će, u međuvremenu, u junu biti raspisan tender za izgradnju nastavka vodovoda u južnim delovima Grocke - naseljima Pudarci, Kamendol, Umčari, Dražanj kako bi, dodao je, stanovnici tih naselja do marta 2023. godine dobili gradsku vodu.

"Sve ukupno to je više od 50 kilometara vodovoda. Ostaće nam samo poslednji deo, do Mladenovca. To je nekih 15 kilometara i danas je usvojen plan i za to", dodao je Vesić.

Vesić: Ispoštovaćemo sve uslove, izgradnja metroa neće ugroziti vodoizvorište

Usvajanje Plana detaljne regulacije za Makiško polje znači početak izgradnje metroa, u narednih devet meseci izvršićemo eksproprijaciju zemljišta kako bismo počeli da gradimo metro krajem iduće godine kako smo i obećali, rekao je zamenik gradonačelnika Goran Vesić obraćajući se odbornicima na današnjoj sednici Skupštine grada. Kada je reč o trasi metroa, Vesić je podsetio da su konsultovani stručnjaci sa Saobraćajnog fakulteta, kao i jedna od najboljih i najpoznatijih kompanija u Engleskoj kada je u pitanju planiranje metroa, koja je radila nekoliko metroa u svetu.

On je istakao i da je urađen master plan saobraćaja i podsetio da se ova trasa metroa poklapa sa trasom koja je planirana 1974. godine, kada je gradonačelnik bio Branko Pešić. Vesić je napomenuo da je, kada je reč o zaštiti vodoizvorišta, u toj zoni uvek bila predviđena gradnja. – Generalni plan iz 1974. godine to jasno kaže. Tamo je 1955. godine izgrađena pruga, depo za vozove, 70 kilometara šina, 47 koloseka, a u istoj toj zoni nalaze se blokovi 44, 45 i 70 na Novom Beogradu – istakao je Vesić. On je naglasio da građani mogu da učestvuju u izradi urbanističkih planova, te da proces izrade plana traje više od godinu i po dana. – Građani ne treba da budu zabrinuti jer je Institut „Jaroslav Černi” uradio studiju, a JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija” je dalo veoma stroge uslove zaštite i svi tu uslovi biće ispoštovani, tako da nema ni govora o ugrožavanju vodoizvorišta.

Nikodijević: Plan Makiškog polja omogućava početak izgradnje metroa Usvajanje planskih osnova jedan je od preduslova za razvoj Beograda i ponosni smo na rekordni broj planova koje smo usvojili tokom ove godine, rekao je predsednik Skupštine Grada Beograda Nikola Nikodijević za Studio B. – Svakako je najvažniji plan Makiškog polja koji daje i formalnu mogućnost za početak izgradnje beogradskog metroa u drugoj polovini sledeće godine. Lažna dilema je da će se time ugroziti vodoizvorišta, s obzirom na to da su relevantne institucije dale svoje mišljenje i uslove na taj plan. I baš kao što se svaki plan usvaja po određenoj proceduri, takav je slučaj i ovog puta. Na delu Makiškog polja nalazi se više decenija i ranžirna stanica sa 48 koloseka i 70 kilometara pruge i to je deo koji je od 1974. godine Generalnim planom predviđen za urbanizaciju. Ne radi se o delu koji je sa desne strane Obrenovačkog puta prema reci Savi i koji jeste vodoizvorište, već o levom delu Makiškog polja. Mi sada praktično samo razrađujemo nešto što je neko mnogo pre nas predvideo i ne postoji mogućnost da dođe do ugrožavanja vodoizvorišta, niti bilo kome pada na pamet da ugrozi snabdevanje Beograđana vodom. Radimo onako kako je struka propisala i dokle god budemo tako činili, radićemo odgovorno i u interesu građana Beograda – kazao je Nikodijević. On je podsetio da će kao rezultat do sada usvojenih planova iznići nova gradilišta, investicije i infrastruktura. – Beograd sada ima 1.100 gradilišta, na hiljade kranova je u celom Beogradu, sve se radi planski. Pokrivenost planovima u našem gradu je više od 70 odsto, što nije bio slučaj do pre pet godina. U Beograd se dosta ulaže, on svakim danom menja svoj izgled i postaje moderna evropska prestonica, a početkom izgradnje metroa Beograd ćemo konačno svrstati u red modernih i razvijenih gradova, što Beograđani svakako zaslužuju – kazao je Nikodijević.

Istakao je da će prilikom izgradnje metroa vodoizvorišta biti zaštićena. – Vodimo računa o tome da svi građani imaju vodu. Danas je Grad Beograd raspisao tender za izgradnju vodovodne mreže u Ritopeku. U februaru počinje izgradnja, a do novembra će Ritopek imati vodu. Gradimo 7,5 kilometara nižih delova i 8,5 kilometara viših delova, projektujemo odvojke za Grocku i Vrčin. Do 2022. godine građani Grocke i Vrčina će imati gradsku vodu. Za sela Dražanj, Umčari, Pudarci i Kamendol smo takođe osmislili tender za projektovanje, a projektujemo izgradnju vodovodne mreže dužine oko 18 kilometara – rekao je Vesić. On je naveo da će u martu 2023. godine vodu dobiti Umčari, Pudarci, Dražanj i Kamendol. – U međuvremenu ćemo završiti još 15 kilometara vodovoda i rezervoar do Mladenovca, a 2024. godine najbolju gradsku vodu imaće i Grocka, Sopot i Mladenovac – rekao je zamenik gradonačelnika. On je ponovio da će metro biti završen 2028. godine, a glasajući za ovaj plan glasa se za metro i za to da u decembru sledeće godine počne njegova izgradnja.

