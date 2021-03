VRTIĆI U BEOGRADU OSTAJU OTVORENI Gak: Zatvaranje trenutno nije tema, sve mere su na snazi

U beogradskim vrtićima situacija sa virusom korona je pod kontrolom i za sada nema razloga za zatvaranje, izjavio je gradski sekretar za obrazovanje i dečju zaštitu Slavko Gak.

- Zatvaranje trenutno nije tema. Sve mere su na snazi, nismo nijednu popuštali, pokazali smo da možemo da se nosimo sa virusom korona u predškolskim ustanovama i nadam se da će tako i ostati - rekao je Gak, gostujući na TV Prva.

On je istakao da je u ovom trenutku u Beogradu zaraženo 65 dece i oko tri stotine zaposlenih u vrtićima. Кako je istakao, do sada nijedan slučaj zaraze nije izmakao kontroli, nijedan vrtić nije zatvoren, ali to ostaje kao opcija u slučaju da je neminovno.

- Ukoliko neki vrtić ne može da organizuje proces rada zbog broja zaraženih, taj objekat bismo zatvorili na 14 dana. Do sada nismo imali takve slučajeve, a o tome odlučuje Gradski zavod za javno zdravlje koji razmatra svaki slučaj pojedinačno. Saradnja sa njima je odlična, reakcije su brze – istakao je Gak.

On je dodao da je trenutna odlaznost u predškolskim ustanovama u Beogradu oko 55 odsto, te da će Ministarstvo prosvete odlučiti ukoliko bude potrebe da se dolaznost smanjuje. Кako je pojasnio, od početka epidemije dolaznost se kretala između 11 i 55 odsto.

- Za sada nema potrebe da se grupe smanjuju i da se broj ograničava, ali ukoliko bude tako nešto odlučeno, Grad Beograd će tu meru sprovesti - istakao je Gak.

On je apelovao na sve zaposlene u predškolskim ustanovama da se vakcinišu, te istakao da za sada nije zadovoljan odzivom budući da se vakcinisalo oko 2.000 od ukupno 9.000 zaposlenih u predškolskim ustanovama.

Gak je pohvalio uspeh Vlade Srbije i predsednika Aleksandra Vučića koji su obezbedili vakcine za građane Srbije, te poručio da nema mesta neodgovornosti i da bi trebalo da se svi koji to mogu vakcinišu.

(Kurir.rs)

Kurir