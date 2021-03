MOBILNA EKIPA! 3.000 VRAČARACA BIĆE VAKCINISANO U SVOJIM DOMOVIMA: Lekar i medicinska sestra izlaze na teren

Građani Vračara koji žele da se vakcinišu, ali ne mogu da dođu do doma zdravlja zbog otežanog kretanja ili hroničnog oboljenja, mogu da budu bezbrižni jer će lekar i medicinska sestra doći do njihovog doma i sprovesti vakcinaciju.

To je poručio predsednik opštine Vračar prof. dr Milan Nedeljković i pozvao je građane da se prijave preko kol centra na broj telefona: 0113081455. Ističe da je polovina stanovnika Vračara već revakcinisana, ali da sa trendom uspešnosti u imunizaciji treba nastaviti.

– Dom zdravlja Vračar je 19. januara krenuo sa vakcinacijom i do utorka je vakcinisano 17.322 pacijenta. Od toga je drugu dozu vakcine dobilo 5.523 građana. Još 10.000 Vračaraca je dobilo vakcinu na Beogradskom sajmu, tako da možemo da kažemo da je oko 27.500 Vračaraca do sada primilo vakcinu, a da je od toga skoro polovina njih revakcinisana – kaže prof. Nedeljković. Imajući u vidu da ima građana koji nisu u mogućnosti da lako dođu do punktova za imunizaciju, Opština Vračar je našla način da njima reši problem.

– Procenjeno je da 3.000 Vračaraca nije u mogućnosti da dođe, zato smo mi brinuli o njima i organizovali smo da dobiju vakcinu u kućnim uslovima. To su pre svega penzioneri i ljudi koji boluju od drugih oboljenja, a koji ne mogu lako da odu do punktova za vakcinaciju. Nama kao Opštini se obratio Dom zdravlja Vračar sa molbom da se omogući angažovanje jednog lekara koji će sa medicinskom sestrom iz doma zdravlja ići u domove naših sugrađana i obavljati imunizaciju. Mi smo to prihvatili i obezbedili za to sredstva – navodi prof. Nedeljković.

foto: Opština Vračar

Dodaje da će mobilna lekarska ekipa u naredna tri meseca završiti vakcinaciju i revakcinaciju u kućama.

Predsednik Gradske opštine Vračar posebno ističe značaj imunizacije i navodi da je to jedini način da se pobedi koronavirus.

– Ova infekcija je toliko rasprostranjena, prisutna je u svakom kutku planete i može jedino da se zaustavi sveobuhvatnom vakcinacijom i revakcinacijom. To je jedini način. Mi doktori to znamo i obaveza nam je da to objasnimo i pacijentima. Naravno, ne zaboravimo na nošenje maski, propisanu distancu, održavanje lične higijene. Kao lekar i redovan profesor na Medicinskom fakultetu želim da pozovem ljude da se vakcinišu i čuvaju, jer jedino tako možemo da pobedimo epidemiju, a to nam je zajednički cilj – poručio je Prof. dr Nedeljković.

Kurir