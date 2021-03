VESIĆ ZA KURIR: Nulta tolerancija za kršenje mera, ne i za život! Ako oštrije kazne omoguće da privreda radi NEKA SE MENJA ZAKON

Goran Vesić, zamenik gradonačelnika Beograda kaže za Kurir da se slaže sa epidemiologom prof. dr Branislavom Tiodorovićem, da se povećaju kazne za one koji namerno krše epidemiološke mere, ukoliko bi to dovelo do cilja da privreda radi!

Podsetimo, prof. dr Tiodorović rekao je u subotu za Kurir da bi svi koji krše protivepidemijske mere trebalo da odgovaraju po Krivičnom zakoniku, po kojem je moguća i zatvorska kazna. Takođe, on smatra da bi kazna za nenošenje maski u zatvorenom prostoru trebalo da bude 50.000 dinara, te da ne bi bio nikakav problem da sve bude otvoreno kada bi oni koji krše mere bili adekvatno sankcionisani.

- Drago mi je da uvaženi prof. Tidorović, koga veoma poštujem i cenim, razume da je neophodno da privreda radi. Ukoliko smatra da je taj cilj moguće postići povećanjem kazni za one koji namerno krše epidemiloške mere i šire zarazu, slažem se sa tim - kaže Vesić za Kurir.

Sa druge strane, inspekcije grada Beograda i komunalna milicija su, kako navodi, napisale više kazni od svih drugih lokalnih samouprava zajedno i većinu krivičnih prijava.

- Nije Beograd ni Kopaonik, ni Zlatibor gde su tolerisane žurke do ranog jutra u januaru i februaru, pa su odatle zarazili pola Srbije. Kod nas se u Beogradu sprovodi politika nulte tolerancije na kršenje mera, ali ne možemo da imamo nultu toleranciju na život. Zato, ukolilo Tiodorović i njegove kolege smatraju da je put kako bi sve radilo da se povećaju kazne za prekršioce, trebalo bi Vladi da podnesu predlog za izmenu zakona koji je usvojen u oktobru. To je pravni put. Ponoviću hiljadu puta. Masovna vakcinacija, strogo poštovanje mera koje su važile do srede i omogućavanje da sektor usluga radi normalno uz poštovanje mera zaštite, to je put da pobedimo epidemiju! - rekao je Vesić i dodao da nama nije potrebno prepisivanje mera od zemalja koje su neuspešnije od nas u borbi protiv pandemije.

(Kurir.rs/ R.K.)

Kurir