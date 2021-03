SRPSKI RULET: Troje dece visi dok AUTOBUS JURI, najmlađa devojčica ima oko 3 godine! ŠOK SNIMAK IZ BEOGRADA (KURIR TELEVIZIJA)

Snimak koji ledi krv u žilama kruži društvenim mrežama, a na snimku se vidi troje dece kako se "voze" na braniku autobusa GSP Beograd, najverovatnije negde na Čukarici.

Da sve bude gore, dečak, koji na nogama ima rolere, spušta ih na asfalt i pravi se važan, dok devojčica pored njega, ustaje i gleda unutra, najverovatnije u zapanjene putnike. Treći "slepi putnik" je devojčica od svoje 2-3 godine.

Tragedija u najavi izbegnuta je čistom srećom, jer da je neko od deece palo, njegaova sudbina bila bi zapečaćena.

Stručnjak za saobraćaj Milan Božović, gostujući u emisiji "Puls Srbije" na TV Kurir komentarisao je ovaj jezivi slučaj.

"Ne znam kako bih reagovao da sam ja to video. U problemu je vozač autobusa, on ne može da vidi šta se dešava na zadnjoj strani autobusa. Ukoliko se dogodi nesreća on će proći kroz neke istražne radnje i bio bi u problemu. Šta bi radio čovek, vozač iza autobusa, ukoliko bi, ne daj bože, deca pala koji bi njihov put bio. Vozač pored autobusa je možda trebalo da signalizira vozaču autobusa da stane, ali i tu mora da se pazi", kaže Božović.

Po njegovim rečima, to je vrlo nezgodna situacija i postavlja se pitanje šta uraditi da ne dođe do neželjenog ishoda.

"Mi vidimo troje dece. Mala devojčica nema tri-četiri godine. Dečko je na rolerima. Kočeje, bilo okoja promena pravca, pomeranje autobusa, sve to može uticati na pad dece, Zadnje strane su od plastičnih materijla, pitanje je da li će se odlomiti zadnja strana ili branik autobusa. On ne služi da se neko drži za to mesto", objašnjava Božović.

"Ovo je slučaj sa decom, imali smo slučaj sa migrantima, koji se podvuku za kamion ili autobus i vise na tim instalacijama da bi prešli granicu ili neku kontrolu. Porodica je odgovorna z aponašanje učesnika u saobraćaju, ovo je trebalo da se rešava na nivou porodice", naglašava Božović..

