OD DANAS VAKCINALNI PUNKT I NA ADI, U UŠĆU VAKCINISANO 1.700 LJUDI Vesić: U Beogradu najkasnije do ponedeljka 500.000 vakcinisanih

Mobilni punkt za vakcinaciju danas se nalazi na Adi Ciganliji, pa će svi koji tokom dana dođu da prošetaju ili se rekreiraju na Adi, moći usput i da prime vakcinu.

Autobus adaptiran u mobilni punkt, potpuno opremljen za vakcinaciju, postavljen je kod Veslačkog saveza, i radi od 9 do 18 sati.

Zamenik gradonačelnika Goran Vesić rekao je da se, u skladu s novom strategijom vakcinacije, sada nastoji da se ljudi vakcinišu tamo gde žive, rade ili provode vreme.

- Danas je mobilni punkt na Adi Ciganliji, jer očekujemo da je subota vreme kada Beograđani dolaze na Adu i želimo da svima koji je posete, a nisu vakcinisani, damo mogućnost da odvoje svega nekoliko minuta, da se vakcinišu i tako zaštite sebe i druge - rekao je Vesić.

On je naveo i da je, zaključno s jučerasnjim danom, u Beogradu makar jednu dozu vakcine primilo 44,5 odsto građana, odnosno 619.736 osoba, dok je obe doze primilo 33,5 odsto, ili 494.534 osobe.

Dodao je da Beogradu nedostaje 76.596 novovakcinisanih da stigne do 50 odsto vakcinisane populacije, što bi značilo da bi svaki drugi građanin Beograda bio vakcinisan i to bi bila velika pobeda.

- Beograd je najbolji u Srbiji, jer se bavimo vakcinacijom, a vakcinacija je put da se vratimo normalnom životu. Zato je važno da se svi vakcinišemo. Svuda smo gde su građani, oni mogu da prime vakcinu i da zaštite sebe, porodice i budu odgovorni prema društvu - rekao je Vesić.

Građanima je danas na Adi Ciganliji dostupna Sinofarm vakcina.

Gradska sekretarka za socijalnu zaštitu Nataša Stanisavljević istakla je da je autobus GSP-a preuređen u punkt prema protokolima GZJ-a, i u njemu je sve što je potrebno lekarima i medicinskim sestrama kako bi ovo bio pravi punkt za vakcinu.

- Ovim možemo da stignemo do svakog mesta u Beogradu, do svakog sela i on će svaki dan biti na drugoj lokaciji. Ovaj autobus ide tamo gde su ljudi - rekla je Stanisavljevićeva.

Mobilni punkt biće sutra postavljen kod Fešn parka u Rakovici, a u ponedeljak u Barajevu, pored pijace.

U Ušću za dva dana vakcinisano 1.700 ljudi

Za dva dana koliko radi, na punktu za vakcinaciju u tržnom centru Ušće je vakcinisano skoro 1.700 ljudi, izjavila je danas Stanisavljević.

Zbog velikog interesovanja, i danas i sutra, Ušće će biti otvoreno od 10 do 20 sati, rekla je Stanisavljevićeva.

Prema njenim rečima, građanima su u Ušću na raspolaganju sve četiri vakcine - Sinofarm, Sputnjik V, AstraZeneka i Fajzer.

foto: Printscreen/Facebook/Goran Vesić

- Punkt Ušće radi bez zakazivanja i građani, koji u bilo kom trenutku mogu da odu da prime vakcinu - podsetila je sekretarka.

Ona je naglasila da će svi koji prvu dozu vakcine prime ili u Ušću ili na mobilnom punktu, termin za drugu dozu dobiti prema mestu prebivališta.

- Građani pitaju da li moraju da budu sa opštine Novi Beograd da bi otišli u Ušće, ili na Adu samo sa Čukarice. Ne. Iz bilo kog dela grada, Srbije, možete da dođete i da se vakcinišete se, a druga doza se prima prema mestu prebivališta - pojasnila je Stanisavljevićeva.

Vesić: Beograd će najkasnije do ponedeljka imati 500.000 vakcinisanih

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio je da očekuje da će sutra, ili najkasnije u ponedeljak, u Beogradu ukupno pola milona stanovnika biti potpuno vakcinisano protiv kovida 19.

Vesić je za RTS rekao da se u Beogradu zaključno sa jučerašnjim danom vakcinisalo skoro 620.000 ljudi, a revakcinisalo "skoro 500.000".

- Nama nedostaje svega 76.569 novovakcinisanih kako bi smo imali 50 odsto vakcinisane populacije u Beogradu. Da svaka druga Beogradjanka i Beogradjanin budu vakcinisani - rekao je Vesić.

On je ocenio da je to velika pobeda građanki i građana, medija koji prate kampanju vakcinacije i kako je dodao, "svih nas jer je to put da se vratimo normalnom životu".

Dodao je da je promenjena strategija vakcinacije i da su otvoreni punktovi za vakcinisanje "tamo gde ljudi žive, rade i dolaze", i organizovani su i autobusi koji su juče bili u Zvečkoj i Obrenovcu, danas na Adi Ciganliji, dok će sutra biti u Rakovici.

(Kurir.rs/Tanjug/Beta)