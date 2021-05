VESIĆ PONOSAN NA BROJKE: Revakcinisano pola miliona Beograđana

BEOGRAD - Prema zvaničnim podacima Gradskog zavoda za javno zdravlje, revakcinisano je 500.967 punoletnih građana, što je 36 odsto punoletnog stanovništva Beograda, izjavio je jutros zamenik gradonačelnika Goran Vesić.

On je u programu TV Hepi rekao da je revakcinacija pola miliona ljudi velika pobeda Beograda i zahvalio se građankama i građanima Beograda na velikom odzivu na vakcinaciju.

- Zaključno sa jučerašnjim danom vakcinisano je 45,3 odsto punoletnog stanovništva, odnosno 630.782 lica, a u populaciji starosti između 65-74 godina vakcinisano je 75,07 odsto. U gradskim opštinama Stari Grad, Vračar i Savski Venac u ovoj populaciji stanovništva procenat vakcinisanog stanovništva je do 85 odsto, rekao je Vesić.

On je istakao da u Beogradu treba da se vakciniše još 60.222 lice, kako bi tačno polovina stanovnika bila zaštićena.

Vesić je pozvao građane da se vakcinišu i rekao da će autobus za vakcinaciju danas od 08 do 16 sati biti u Vreocima, ispred Kolubare, sutra od 08.30 do 15 sati na Gročanskoj čaršiji, a u četvrtak u Velikom Mokrom Lugu.

Najavio je da će tokom vikenda autobus biti na Sava promenadi i na Zemunskom keju i da će građani moći da se vakcinišu u još tri tržna centra.

- Pripremamo punktove za vakcinaciju u Beo šoping centru u Vojislava Ilića, u tržnom centru u Rajićevoj ulici, kao i Galeriji Beograda na vodi, rekao je Vesić. Vesić je otkrio da nisu svi u Kriznom štabu bili za otvaranje trž nih centara za vakcinaciju i za vakcinaciju autobusu.

- Ja sam doneo odluku da mi spremimo i autobus i ove punktove u tržnim centrima pre nego što smo dobili zvanično odobrenje. Podržali su me samo predsednik Vučić i divni ljudi iz Gradskog zavoda za javno zdravlje. Nisam to ja izmislio. Video sam kako to rade u Njujorku, Londonu, Moskvi i Tel Avivu. Zato je Beograd najuspešniji region kada je vakcinacija u pitanju, rekao je Vesić.

On je istakao da je vreme da se Beograd vrati normalnom životu. Poslali smo Kriznom štabu pre više nedelja protokole koje je sačinio Gradski zavod za javno zdravlje, a koji se odnose na proceduru organizacije kongresa, seminara, svadbi, koncerata i festivala. Očekujem da ovi protokoli budu prihvaćeni i da ljudima koji rade u ivent industriji kažemo kada će moći ponovo da organizuju događaje, istakao je Vesić.

(Kurir.rs/Tanjug)