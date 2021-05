RADOVI NA AUTO-PUTU OD ZMAJA DO MOSTARSKE PETLJE U NEDELJU: Košenje, grabuljanje, odvoz i postavljanje saksija

od 5 do 15 časova

BEOGRAD - Na auto-putu E-75, od Zmaja do Mostarske petlje u oba smera, sutra od 5 do 15 časova izvodiće se radovi na košenju, grabuljanju, sadnji i orezivanju šiblja, utovar i odvoz, postavljanje saksija.

Radovi će se izvoditi u srednjem pojasu sa pomeranjima.

U toku izvođenja radova, za saobraćaj će biti zatvorena preticajna saobraćajna traka, a saobraćaj će se odvijati slobodnim saobraćajnim trakama, saopštili su Putevi Srbije.

Na auto-putu E-70, u zoni petlje Sremska Mitrovica, od sutra radovi na pojačanom održavanju. U toku izvođenja radova, saobraćaj će se odvijati u preticajnoj saobraćajnoj traci, na levom kolovozu auto-puta, u smeru Beograd - Šid.

Na putu od HE Đerdap - Kladovo, do 17. juna od 7 do 17 časova izvodiće se radovi na rehabilitaciji, uz naizmenično propuštanje vozila, uz semaforsku signalizaciju.

Beranovac-Goč, naseljeno mesto Jovac, 31. maja od 7 do 19 časova obustava saobraćaja zbog asfaltiranja. Alternativni putni pravac deonica Vrnjačka Banja - Goč.

Stepojevac-Lazarevac (Ibarska magistrala), leva traka, u smeru Beograd-Čačak, do 8.6.2021. g., od 7 do 17 č - radovi na kolovoznoj konstrukciji, uz naizmenično propuštanje vozila iz oba smera, uz semaforsku signalizaciju.

Na naplatnim stanicama na autoputevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila. Prema informacijama Uprave granične policije u 13.15 časova na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila.

(Kurir.rs/Tanjug)