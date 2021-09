Prolaz na bazene SC Banjica biće otvoren iz Crnotravske ulice

Predsednica opštine Voždovac Ivana Tomić Ilić je na svom instragram profilu obavestila i objasnila, kako je naglasila svojim sugrađanima razloge zbog čega do sada nisu mogli da na banjički bazen uđu iz Crnotravske ulice.

- Razlog tome je što su izvesna lica uzurpirala imovinu opštine Voždovac, Grada Beograda i Srbije. Zato niko više na prolazu iz Crnotravske ulice ne može da prođe i tako dođe do bazena. To traje godinama i staćemo tome na put. Imamo toalete i ne trebe da ih iznajmljujemo, imamo naše svlačionice koje smo svi koristili dok smo bili mali kada je sve bilo u redu. Kako se predsednik Republike Srbije bori sa kriminalom na najvišem nivou, tako ćemo se i mi izboriti na lokalnom nivou. To vam obećavam - izričita je bila predsednica opštine Voždovac.

