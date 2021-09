KOLAPS U BEOGRADU! Centar grada zatvoren, a evo gde su NAJVEĆE GUŽVE

Uži centar grada zatvoren je za saobraćaj zbog generalne probe sutrašnje promocije najmlađih oficira Vojske Srbije, pa je uz uobičajen popodnevni špic nastao pravi kolaps u saobračaju .

foto: Naxi Kamere

Potez oko Narodne Skupštine zatvoren je danas za saobraćaj od 15.00 do 20.00 sati, a sutra će biti zatvoreni od 8.00 do 15.00 časova.Potpuni kolaps je na autoputu iz pravca Novog Beograda ka centru grada kao i na Slaviji i okolnim ulicama i prilazima.

Ceo potez od Slavije do Autokomande je u saobraćjnom kolapsu, a gužve se protežu i do Bulevara oslobođenja i Južnog bulevara.Kolone vozila su primetne i u Beogradskoj ulici, Bulevaru kralja Aleksandra do Tašmajdana, a odatlje je ova ulica zatvorena za saobraćaj.

Gužve su i u Cvijićevoj ulici u oba pravca.Velika frekvencija vozila je i na Gazeli i oko Beogradskog sajma, kao i u nastavku Bulevara Vojvode Mišića kod Careve ćuprije. Kroz ulicu 27. marta se takođe teško prolazi, kao Takovsku koja je većim delom i zatvorena za saobraćaj.

Kurir.rs/Blic