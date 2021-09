SLIKA TUŽNOG MLADIĆA STEFANA RASPLAKALA JE SRBIJU: Neki bi i da ga usvoje, ali se OVOME NIKO NIJE NADAO, istina je gorka (FOTO)

Stefan J. (21) iz Beograda mladić je iz Beograda čija je fotografija na društvenim mrežama rasplakala Srbiju. Na Fejsbuku ga je objavila sugrađanka koja je napisala da mu je prišla nakon što ga je čula kako plače u Bloku 70.

Obećala mu je tada da će se za njegove jade čuti. Kako je ona navela u objavi, mladić joj je rekao da nema novca za kiriju, iako radi, kao i da nema kontakt sa porodicom, da mu je otac takođe beskućnik. Ispričao joj je da nije uspeo da dobije smeštaj i da ga brine predstojeća zima jer nema gde da prespava.

Nakon ove tužne objave, komentari su se nizali jedan za drugim. Neke žene čak su bile voilje da Stefana i usvoje. Ipak, tamo se oglasila Tatjana Dražilović, iz Centra "Zvezda" koje se bavi zbrinjavanjem mladih bez adekvatnog roditeljskog staranja, što mladi Stefan i jeste.

Tatjana Dražilović za Kurir je rekla da je sam Centar "Zvezda" u dva navrata pokušao da ga smesti i pruži mu dom, ali da je on oba puta bežao.

- U pitanju je dečak natprosečne inteligencije. On stalno menja lokacije, uvek je na drugim mestima, i ne želi da bude sa roditeljima niti u bilo kom centru zaštite. Kao da on bira ulicu... Od nas je odlazio svojom voljom, a ovde ima sve. Mi smo mu tri puta vadili ličnu kartu, ali on dokumenta uvek baca u kontejner da mu se ne bi ušlo u trag. Lokacije na kojima prosi uvek menja, a odeću koju je dobijao od dobrih ljudi uvek je bacao i vraćao se u svoje stare stvari - rekla je ona i navela da je Centar za socijalni rad dobro upućen u slučaj ovog mladića već nekoliko godina, da se više puta tražilo rešenje za njega, ali bezuspešno jer mladić odbija pomoć u vidu zbrinjavanja.

- I poznati su sakupljali novac, i sugarađani su ga primali kod sebe. Ljudi su mu plaćali hotele, motele. On uvek dođe do novca, i samo nestane sa odrđene lokacije. Njegova majka takođe pokušava bezuspešno da ga pronađe, ali on odbija kontakt sa roditeljima, često se drugačije predstavlja, i odbija da mu se pomogne bilo kao osim novčano - rekla je Dražilović za Kurir.

Kurir.rs / Suzana Trajković