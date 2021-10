DEKAN SAOBRAĆAJNOG FAKULTETA DR NEBOJŠA BOJOVIĆ: Linije metroa u Beogradu postavile dve prestižne svetske firme

Priča o metrou je sistemska i ona pre svega podrazumeva analizu svih šinskih sistema u okviru grada Beograda, rekao je dekan Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu dr Nebojša Bojović gostujući na TV Prva.

- Linije su postavljale dve prestižne firme, jedna je definisana smart planom i to je britanska WSP, koja ima više od 15.000 zaposlenih, a druga je za proveru tog sistema trasa za koju je francuski "Ežis rejl" potvrdio kroz dve studije da se radi o strateški dobro postavljenim linijama - rekao je Bojović.

On je istakao da sa teorijskog stanovišta postoje dva modela. Po njegovim rečima, prvi je da se šinski sistem razvija onda kada i grad počinje da se razvija, poput primera Budimpešte, Beča, Londona, dok drugi model podrazumeva da se sa razvojem i širenjem grada prave mreže imajući viziju grada u budućnosti, poput primera Istanbula, Bilbaa i mnogih gradova Severne Amerike.

- Mislim da je kod nas primenjen hibridni pristup koji podrazumeva da rešimo ono što nismo rešili u prošlosti i da pokušamo da dobro projektujemo budućnost. Pitanje trasa je važno pitanje, ali je još važnije da se krene sa metroom i mislim da rešenje treba tražiti između ovih dosta suprotstavljenih koncepcija - kaže Bojović.

On naglašava da se redosled i prioriteti trebaju tražiti u analizi pristupa koji podrazumeva da se mogu segmentarno raditi delovi, odnosno da se ne radi kompletna linija od kraja do kraja.

- Mislim da ima prostora da se nađe rešenje i jedan od koncepata jeste pitanje redundantnosti sistema, odnosno da li mi imamo mnogo para da sva tri šinska sistema gradimo na jednom potezu ili ne, te se nadam da će ovakva razmišljanja pomoći da se dođe do optimalnog rešenja - ističe Bojović.

On je podsetio da je smart plan usvojen u Skupštini grada 2017. godine. - Uzeti su u obzir svi vidovi saobraćaja, oblici kretanja, kao i pitanje parkiranja, a takođe i mogućnost dolaska svojim vozilom do određene lokacije, do prelazaka na neki od šinskih sistema. Te tačke presecanja jesu ključne, odnosno prelazak s jednog sistema na drugi i mogućnost brže mobilnosti - kazao je Bojović.

Govoreći o izgradnji prve linije metroa, istakao je da metro ne može da reši sve saobraćajne probleme, ali da značajno može da ih ublaži.

- U saobraćaju je suština vreme putovanja, a sa metroom se u značajnoj meri rešava taj problem. U tom segmentu je povezivanje metro sistema sa gradskom i prigradskom železnicom veoma značajno.

Kurir.rs/ A. K.