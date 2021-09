MINISTAR MALI: Đilas bi mogao da napravi samo repliku beogradskog metroa

Ministar finansija u Vladi Republike Srbije i član Predsedništva Srpske napredne stranke Siniša Mali reagovao je danas na obraćanje Dragana Đilasa iz Stranke slobode pravde (SSP) i ocenio da ovaj nastup govori o njegovoj nervozi jer veoma brzo počinje izgradnja metroa u Beogradu.

- Kako se približava izgradnja metroa u Beogradu, tako je Dragan Đilas sve nervozniji, pre svega zbog toga što je njegov "metro" ostao na nivou šarene laže. Danas tvrdi da bismo se već vozili metroom da je on ostao na vlasti. Kakva strašna laž! Istina je da bi metro već bio izgrađen da smo zatekli neki novac u gradu, a ne praznu kasu i grad pred bankrotom. Morali smo da se najpre bavimo sređivanjem finansija kako bismo dovoljno ojačali da možemo da krenemo u ovaj veliki i skup projekat. Dragan Đilas je ostavio dug Beogradu od 1,2 milijarde evra, dok je račune svojih firmi oplemenio za 619 miliona evra. Dok je bio gradonačelnik, gradska preduzeća su se gušila u dugovima, jer se novac prelivao na račune privatnih firmi. Sve to uz rijaliti, koji je oformio otevši Pionirski grad od dece, i dobro poznate replike Terazija. O metrou je pričao, ali dalje od priče nije stigao. Možda bi napravio repliku metroa, ali pravi metro sigurno ne bi. Jer, od kojih para bi ga gradio? - upitao se Mali i konstatovao da se Đilasovi projekti zavrašavaju samo na praznim pričama.

On je dodao da je imaginarni metro Dragana Đilasa bio potpuno besmislen, i istakao da sadašnja vlast ima drugačiju strategiju za taj važan projekat.

- Đilasov imaginarni metro je bio potpuno besmislen i predviđao je stanice koje se u nekim delovima grada nalaze na razdaljini od svega 220 metara, što se prelazi za dva - tri minuta pešice. Na primer, jedna stanica bi se nalazila na Trgu Nikole Pašića, a sledeća na Trgu Republike. Njihov "stručni" predlog je bio da metro prolazi kroz Bulevar kralja Aleksandra i da ide na Novi Beograd, dakle rutom na kojoj već imate apsolutno razvijen tramvajski saobraćaj koji dobro funkcioniše. To je bila potpuna besmislica. Pored toga, uopšte nije bilo definisano ukrštanje sa drumskim saobraćajem, npr. u Batutovoj, ili kod Cvetkove pijace. U projektu nije bilo definisano šta je izvodljivo na terenu. Takođe, njegov metro je više ličio na tramvaj, pošto je više išao iznad zemlje, nego ispod zemlje. Najzabavnije od svega u njihovom projektu je što su definisali da im se depo nalazi u sadašnjem depou GSP-a na Novom Beogradu, a trasa bi inače išla do Opštine Novi Beograd. To bi značilo da bi imali čak 3,5 km slepog creva, a da pritom nije bilo ni tehničkog rešenja kako bi se prešao taj put. Takođe, jasno je navedeno da ako bi se linija produžila do Zemuna, da taj depo više ne bi imao dovoljno kapaciteta - istakao je ministar.

On je dodao i da je apsolutna laž da metro neće biti povezan sa postojećim šinskim sistemom.

- Ceo koncept je postavljen kao visokokapacitetni šinski sistem zajedno sa BG vozom, kao zajednički sistem, tehnološki različit, ali služi istoj nameni. Dakle, kombinuju se novi kapaciteti i postojeća infrastruktura, a sve linije metroa su planirane tako da se povežu sa BG vozom. U okviru prve linije imamo čak četiri zajedničke stanice, a u drugoj i trećoj po dve.

Takođe, imaćemo četiri linije gradske železnice i tri prigradske železnice. Trase naših linija su se zasnovale na ozbiljnim analizama i studijama, a podsetiću vas da smo uradili master plan saobraćajne infrastrukture Beograda – smart plan 2021/2027/2033, koji upravo definiše prioritete, aktivnosti i korake koji će se preduzeti u godinama koje dolaze, kao i pravce razvoja saobraćaja u Beogradu. To je bio ozbiljan posao, koji je podrazumevao brojanje putnika, optimizaciju linija javnog gradskog prevoza, projekciju trenda rasta stanovništva i definisanje zona koje će se brže ili sporije razvijati u Beogradu. Posebno smo se bavili analizom demografskih promena u gradu, a koje utiču na saobraćajne tokove i kretanja – rekao je Siniša Mali.

On je ocenio da je očigledno da su i Đilas i njegovi uposlenici navikli da iza njih ostaje pustoš, zbog čega im se ne dopada izgradnja naše zemlje, posebno prestonice.

- Podsetiću Dragana Đilasa da na metro Beograđani čekaju decenijama, kao i da im je obećavan još od vremena Tita. Mi realizujemo naša obećanja i do kraja godine počinju radovi na Makiškom polju. Beograđani će se prvom linijom metroa voziti 2028. godine. To što je za vas besmisleno, za Beograđane znači život, neuporedivo bolju saobraćajnu povezanost raznih delova grada. Metro će u potpunosti promeniti lice Beograda i Srbije - rekao je Mali i dodao da država ulazi u taj posao jer javne finansije stoje odlično, odnosno imamo novca da taj važan projekat realizujemo.

On je napomenuo da je izgradnja metroa istorijski važna i apsolutni prioritet, kao što je bila i izgradnja Beograda na vodi, jer neko mora da popravlja i gradi ono za šta drugi nisu imali sluha, niti volje.

Kako je istakao, u narodu se često kaže da najviše boli kada imaš, pa odjednom izgubiš.

- To je naravno slučaj i sa Đilasom i njegovom interesnom grupacijom. U njihovom slučaju, izgubili su fotelju, a samim tim i priliku za lopovluk. Ipak, treba da budu svesni da Beograd i Srbija više nikada neće biti njihova samoposluga. Građani su u međuvremenu, od kada njih nema u vlasti, naučili kako treba da funkcioniše upravljanje državom, posebno javnim finansijama, i po prvi put u istoriji shvatili da država čvrsto stoji iza njih i da ispunjava obećanja koja daje. Tako je i sa izgradnjom metroa - zaključio je Mali.

(Kurir.rs)