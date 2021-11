VESIĆ: Nije slučajno što trasa metroa počinje baš na ovom mestu! Tu su najveće saobraćajne gužve

BEOGRAD, 9. novembra 2021. (Beta) - Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio je danas da će trasa metroa početi na Makišu, jer je na potezu Makiš - Sajam saobraćaj najopterećeniji, a ne zato što je na tom mestu planirana gradnja.

Vesić je za TV Prva rekao da na potezu Makiš - Sajam dnevno prodje više od 1.200 autobusa, tako da je metro najbolje rešenje da se saobraćaj na tom mestu rastereti.

foto: Instagram Printscreen/Siniša mali

On je kazao da je svaka primedba gradjana oko gradnje metroa dobrodošla i da građani treba da se udružuju i daju predloge.

"Kada se rade veliki projekti uvek postoje dileme, i to je dobro, trasa za metro je najbolja moguća, ali nikada ne može da bude savršena", rekao je on i dodao da je suština to što će Beograd "konačno" dobiti metro.

Vesić je istakao da trasa metroa ne može da ide ispod Kliničkog centra zbog vibracija koje bi smetale instrumentima u bolnicama, a preko Prokopa može da se ide do drugih delova grada, tako da nema potrebe da metro povezuje i Prokop.

