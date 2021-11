NA GOSTA HOTELA U BEOGRADU PALO STAKLO TUŠ KABINE: Imam posekotine, plašim se da uđem u kupatilo! Vlasnik: Kabine imaju sertifikat

Seid Č. iz Tutina zadobio je posekotine po telu kada je na njega u hotelu, kako kaže, palo staklo sa tuš kabine.

Kako navodi, platio je luksuzan apartman u jednom hotelu na Karaburmi, krajem oktobra, a završio s povredama u Urgentnom centru.

Čim je ušao u sobu, pošao je da se istušira, kada je završio, povukao je, kaže, staklena vrata tuš kabine, koja su pala na njega, polomila se, a srča ga isekla. Strčao je do recepcije, odakle su pozvali Hitnu pomoć, koja je ubrzo stigla i odvezla ga u Urgentni centar, gde su mu sanirane povrede.

- Samo sam osetio da su vrata pala na mene - kaže Seid za Telegraf

Razočaran je, kaže, što ga vlasnik hotela nijednom nije pozvao da vidi kako je.

- On ništa nije preuzeo, samo mi je dao drugu sobu. Krivo mi je i što me nije kao čovek pozvao da me pita kako sam. Sad ležim u krevetu, ne mogu da ustanem. Imam strah da uđem u kupatilo zbog svega što se dogodilo - ispričao je on.

Kako je za Telegraf rekao vlasnik hotela Jovan S., sa recepcije hotela su ga zvali da ga obaveste da se desila nezgoda, da se gost posekao i da ga je tražio odmah da dođe da razgovara s njim.

- Rekao sam im da odmah zovu Hitnu, što su i uradili. On je sišao dole do recepcije, popio čašu vode. Hitna je došla za sedam-osam minuta. Zaposlenima sam rekao da idu da slikaju kabinu. Prvo što nas je pitao je "Je l' znate vi ko sam ja?" i tražio da mu se plati odšteta - napominje Jovan.

On dodaje da su mu dali drugu sobu.

- Ukoliko postoji moja odgovornost, ako je sud utvrdi, nema problema, ja ću platiti. Trebalo je da zove policiju, da oni utvrde u kojim okolnostima se to desilo, da li je gost pijan, da li je drogiran, koliko su duboke posekotine - kaže vlasnik hotela.

Prema njegovim rečima, kabine imaju sertifikat i od kaljenog su stakla.

- Dobio sam kategorizaciju od ministarstva, prošao sam provere. Ta kabina može da pukne isključivo ako fizički gurnete vrata levo u zid ili ne znam šta da im uradite drugo. To samo fizički može da se polomi, gore su metalni točkovi - kaže Jovan i dodaje.

- Sa ljudske strane, gre'ota je kad se neko iseče, povredi, izađe nezadovoljan, ne sviđa mu se doručak, šta god, sa moje strane kad se gleda je katastrofa kad se desi tako nešto. Ujutru smo popričali i on mi tražio da mu platim odštetu - kaže vlasnik hotela.

Doktor mu je, kaže Jovan, rekao da od 100 slučajeva jedan preživi ono što se njemu dogodilo. Kako navodi, planira da tuži hotel.

(Kurir.rs/Telegraf)