KRADLJIVCI BENZINA HARAJU BEOGRADOM: Na parkinzima istaču gorivo, nemojte ostavljati pun rezervoar jer POUZDANE ZAŠTITE NEMA!

Praksa krađe goriva iz rezervoara automobila iz nekih nesrećnih vremena izgleda da se vraća na velika vrata. Sve više građana prijavljuje da im se preko noći upali lampica za gorivo, a čini se da nema pouzdanog načina kako da zaštite rezervoar automobila od lopova.

Poskupljenje goriva evidentno uzima svoj danak, tako da litar dizela morate da izdvojite oko 173 dinara, dok će vas benzin koštati 169 dinara. Ipak, da li je praksa ovakve krađe potez očajnih pojedinica ili organizovane grupe koja se bavi preprodajom nije poznato. Ono što se zna, jeste da je ovaj fenomen rasprostranjen u celoj zemlji.

Ilustracija foto: AP

- Ćerki su pre mesec dana iz “punta” istočili pun rezervoar. Tog dana ga je dopunila sa nekih 40 litara, tačnije za 7.000 dinara iliti 60 evra. Malo li je za budžet jedne porodice, pogotovo što se nismo ni vozili! Pošto živimo u Bloku 70, upozorio sam je da sipa manje goriva, povede računa o parkiranju i da izabere svetlije mesto, bliže zgradi, nadajući se da je ipak bila slučajnost, da su lopovi lokalci prošli pored kola, protresli ih i bili zadovoljni “punoćom” rezervoara. Nažalost, silno sam pogrešio! Prošle su dve nedelje i ponovili su krađu iako smo promenili parking i ostavili auto ispod ulične svetiljke. Jedino moj savet da se sipa manje benzina nije bio uslišen i eto nove štete - ispričao je Novobeograđanin koji je želeo da ostane anoniman.

On kaže da se ovakve krađe dešavaju i na drugim parkinzima u kraju i da će novi čep s ključem uspeti da spreči lopove, navodi Blic.

- Tih dana sam čuo da se takve stvari dešavaju i u drugim delovima grada i definitivno mi je bilo jasno da su se na taj način vratile devedesete. Krađa je delo dobro organizovane grupe, a činjenica da nisu mogli da prepoznaju auto zbog udaljenosti dva parkinga na kojima je bila krađa to i potvrđuje. Nisu ćerkina kola jedina, krade se sistematski, lopovi rade na svim parkinzima u Bloku, a sudeći po priči prijatelja i komšija, isto se dešava i u ostalim delovima Beograda. Ako, pak, kradu za svoje potrebe, onda moja teorija pada u vodu, jer ako nema preprodaje, onda su to pojedinačni potezi očajnika. Kriza i poskupljenja uzimaju danak. Pre neki dan kupili smo čep sa ključem u nadi da će odvratiti lopove od namere - ispričao je Novobeograđanin.

Ilustracija

Medak "crna tačka"

Da ovo nije usamljen slučaj u srpskoj prestonici, govori i slučaj iz beogradskog naselja Medak. Naime, jednoj sugrađanki rezervoar je "olakšan" tokom noći već nekoliko puta u poslednjih godinu i po dana, a tvrdi da nije jedina kojoj se to dešava u njenom komšiluku.

- To mi se desilo već jedno četiri ili pet puta. Prvi put su mi razvalili čep i ukrali skoro pun rezervoar. Pomislila sam da je slučajnost, da je sporadičan slučaj. Međutim, krađa se ponovila kroz nekoliko meseci. Od tada sam odlučila da u rezervoaru ostavljam goriva tek toliko da imam samo do posla i nazad, ali i to su krali. Jedno jutro se desilo da nisam mogla ni da upalim automobil - ispričala je Beograđanka.

Ona objašnjava da je Medak svojevrsna "crna tačka" za kradljivce goriva.

- Čak su mi rekli na bezinskoj pumpi, koja je blizu naše zgrade da svako malo dolaze ljude koji se žale da im je preko noći istočeno gorivo - priča ona.

I Novosađani u problemu

Da ovaj tip krađe nije koncentrisan samo na Beograd potvrđuju i mnogobrojni slučajevi iz Novog Sada. Tako se redakciji novosadskog portala "021.rs" javio čitalac koji sa ovim problemom-

- Hteo bih da vam ukažem na problem krađe benzina iz automobila. U proteklih mesec dana već drugi put su mi iz auta izvukli gorivo. Auto se nalazi na Avijatičarskom naselju i, koliko sam primetio, izvlače benzin iz 'punta', iako sam posle prošle krađe stavio čep sa ključem, ali ih ni to nije sprečilo. Znam da je praktično nemoguće sprečiti ovakve krađe i osećamo se nemoćni u ovakvim situacijama, pa bi mala uteha bila kada bi se barem čulo za ovaj problem - rekao je ovaj Novosađanin.

Ilustracija foto: Shutterstock

Sa istim problemom redakciji se javio i Novosađanin Bojan Vasiljević, koji kaže da je poslednjih dana krađa goriva sve češća na Podbari.

- U automobilu moje majke se u tom momentu nalazilo oko 3.000 dinara goriva kada je ostavila auto. Kada je sledeći put sela za volan sijala je rezerva, a čep je bio razvaljen. Isto kao tokom devedesetih - kaže Vasiljević za ovaj portal i dodaje da ovaj slučaj nije prijavljen policiji, ali da zna nekolicinu komšija kojima je takođe kradeno gorivo u proteklom periodu.

Novosađani su želali i sredinom oktobra na krađu goriva i to u Novom naselju. Početkom oktobra krađa goriva je bila problem i na Limanu. U grupama na društvenim mrežama građani su se žalili da je problem postao rasprostranjen.

-Krećem na posao i vidim čep rezervoara pored kola. Upalim, lampica se automatski pali, izvučeno sve do dna. Ovo mi se dešava već drugi put - požalila se jedna korisnica.

Kako se zaštiti od krađe?

Problem se uvećava i činjenicom da se retko kada prijavljuje policiji, a automehaničari kažu da pouzdane zaštite od lopova nema.

Ilustracija foto: Shutterstock

- Ljudi obično uzmi čep sa posebnim ključem u takvim situacijama. Ni to nije nemoguće obiti, ali lopovi moraju malo više da se pomuče pa se ljudi nadaju da će ih to odvratiti. Takođe, sve zavisi i od starosti automobila i modela. Možda je dobra opcija i posebno osetljivi alarmi koji detektuju svaki značajniji potres ili pomeranje automobila, a ne samo "petljanja" oko vrata i brave. To je sve što mi pada na pamet, neki vid eksterne zaštite, nadogradnje ili dodatnog uređaja - nije mi poznato da postoji - ispričao je automehaničar V. Đ. za "Blic".

(Kurir.rs/Blic, A.J.K.)