GORAN VESIĆ OTVORIO TVITER NALOG Ovo je njegova prva objava: Ovde sam da razgovaramo, da odgovorim na sva vaša pitanja (VIDEO)

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić večeras otvorio je svoj zvanični Tviter nalog.

"Dobro veče. Ja sam Goran Vesić. A ovo je moje prvo zvanično obraćanje preko Tvitera. Ovde sam da razgovaramo, da odgovorim na vaša pitanja i da zajedno učinimo sve da Beograd i Srbija postanu bolje mesto za život svih ljudi.

Добро вече, Ја сам Горан Весић, а ово је моје прво обраћање преко Твитера. ☺ Овде сам да одговорим на ваша питања, као и да водимо дискусију о важним темама. 🇷🇸🇷🇸🇷🇸 pic.twitter.com/1Ry8wHMxgR — Горан Весић (@sicveO11) February 15, 2022

Ovde sam u Mladenovcu i zajedno sa ovim ljudima podržao sam izborne liste “Aleksandar Vučić - Zajedno možemo sve”. I moje ime nalazi se medju kandidatima ovde. To je priznanje za moj rad. Nastaviću da dajem svoj doprinos kako bi se sprovodila poltika Aleksandra Vučića. To je politika ekonomskog razvoja, izgradnje infrastrukture kao i obezbedjivanja više radnih mesta i dostojnog mesta Srbije u medjunarodnoj zajednici. Podrška svih ovih ljudi koji se nalaze iza mene govori da tu politku možemo da sprovedemo samo svi zajedno. Jer to je politika koja je dobra za Srbiju. Dobra za ljude koji glasaju za našu listu kao i za ljude koji ne glasaju za nas. Zato, zajedno možemo sve", napisao je on u svojoj prvoj objavi.

"Političari i stranke koji ne razumeju značaj društvenih mreža postaće prošlost jer se veći deo ljudske komunikacije seli u taj prostor. Kao i političari koji svoje obraćanje i način komunikacije ne prilagode generacijama koje dolaze. Smejali su se mom TikToku, a sada posle skoro 11 miliona pregleda koliko imam nije baš tako. Od danas ima zvaničan Tviter nalog #sicveO11.

Ove nedelje krećem sa emitovanjem uživo mojih aktivnosti i događaja preko mreža kako bi građani u svakom trenutku znali šta radim i mogli da postavljaju pitanja i dobiju odgovore. Inače, ceo grad ima broj mog mobilnog telefona i mogu da me zovu za svaki problem pa eto prilike da moj rad prate uživo - napisao je VesIć na Fejsbuku.

(Kurir.rs)