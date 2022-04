POTPISAN UGOVOR O IZGRADNJI STANOVA U VIDOVDANSKOJ 2A Vesić: Krećemo u projektovanje, koje će biti gotovo do kraja godine

Zamenik gradonačelnika Goran Vesić sastao se danas u Starom dvoru sa predstavnicima građana iz Vidovdanske ulice na Vračaru. Sastanak je održan povodom potpisivanja ugovora o razmenama između Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda sa vlasnicima nepokretnosti iz te ulice.

Sastanku su prisustvovali predsednik opštine Vračar Milan Nedeljković, direktorka Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda Dušica Anđelković, gradski ombudsman Miljko Valjarević i predstavnici građana.

Vesić je izrazio zadovoljstvo što posle devet meseci otkako se desila nesreća u Vidovdanskoj ulici, taj problem će biti rešen tako što će stanari dobiti nove stanove.

foto: Facebook/Горан Весић

– Кada se obrušila zgrada u Vidovdanskoj 2a zbog radova koji su se desili na parceli 4 u istoj ulici, rekao sam stanarima da će Grad naći rešenje da obešteti stanare i da će oni dobiti nove stanove. Stanari su prvo dobili pomoć koja im je sledovala po zakonu preko Centra za socijalni rad, zatim je Opština Vračar takođe dala pomoć i naposletku smestili smo ih u gradske stanove gde se oni danas privremeno nalaze do useljenja u nove stanove. Počeli smo pregovore sa starim stanarima i potpisali ugovore sa vlasnicima zgrade u Vidovdanskoj 2a, tako da će novu zgradu u toj ulici graditi Direkcija za građevinsko zemljište – rekao je Vesić.

Prema njegovim rečima, Grad je istovremeno pregovarao i sa vlasnikom parcele u Vidovdanskoj 4, koji je Gradu poklonio parcelu sa obavezom da se izgradi određen broj kvadrata.

– Na taj način će Grad doći do više od 1.250 novih kvadrata, svi stanari će dobiti nove stanove, koji će u nekim slučajevima biti i nešto veći nego što su do sada bili, a zgrada će biti izgrađena u skladu sa svim standardima. Ovim smo zadovoljili stanare, za Grad smo obezbedili stanove koje ćemo moći da koristimo u procesu naseljavanja, a sve to Grad nije koštalo ni jedan dinar. Uradili smo posao kojim su svi zadovoljni, i stanari i Grad – istakao je zamenik gradonačelnika.

Vesić je rekao da je Beograd pokazao da može da reši ovakav problem tako što je stao iza stanara.

– Sada krećemo u projektovanje, koje će biti gotovo do kraja godine, a posle toga počinje izgradnja zgrade. Stanari mogu da budu u stanovima koje smo im dodelili, a imajući u vidu to da imaju potpisan ugovor sa Direkcijom, oni mogu da se opredele za bilo koji stan ovog preduzeća ako ne žele da čekaju završetak izgradnje ove zgrade. Oni su zaštićeni, imaju svoj krov nad glavom. Zadovoljan sam što smo uspeli da rešimo problem po zakonu, tako da svi budu zadovoljni i da niko ne bude oštećen. Očekujemo da nova Vlada izmeni Zakon o planiranju i izgradnji, kao što je to Beograd i tražio, te da se uvede obavezna polisa osiguranja za treća lica prilikom dobijanja građevinske dozvole. U tom slučaju ne bismo dolazili više u ovakve situacije, već bi svako ko bi imao štetu mogao da je naplati iz polise osiguranja i svi bismo imali neku vrstu pravne sigurnosti – poručio je Vesić i zahvalio stanarima na strpljivosti.

Кako je istakao, rok za završetak zgrade je četiri meseca od završetka projektovanja, a tačna vrednost projekta znaće se kad se projekat završi.

Milan Nedeljković je izjavio da je Opštini Vračar veoma bitno da ovaj problem konačno bude rešen, da stanari ove ulice dobiju krov nad glavom i da sve što je obećano bude i ispunjeno.

Novica Stanimirović, upravnik zgrade u Vidovdanskoj 2a, zahvalio je u ime stanara Gradu i Opštini Vračar na ispunjenom obećanju i rekao da ovo treba da bude primer kako se lokalne vlasti odnose prema građanima.

