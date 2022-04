OBUČEN KAO ŽENA, UMISLIO DA JE CECA, DRŽI KONCERT: Hit scene iz BG buseva, građani podelili iskustva NEKA ĆE VAS NASMEJATI DO SUZA

Neprijatnosti koje putnici mogu da dožive u gradskom prevozu su brojne i većina nas je doživela pokoje gaženje, gurkanje, džeparenje i neželjeno dodirivanje u autobusu ili tramvaju. Svi smo verovatno prisustvovali svađi oko sedišta i prepirkama putnika sa kontrolorima, slušali besmislene priče drugih sugrađana, možda bili i učesnici u saobraćajnoj nezgodi.

Ipak, ovo su neke od uobičajenih stvari koje ste mogli da doživite dok blicevi mobilnih telefona nisu postali opasnost po privatnost putnika, pa sada snimke raznoraznih incidenata sa strahom, jezom ili gađenjem možemo da gledamo i na internetu. Gledajući neke od njih, jednog korisnika Redita je interesovalo koliko su ispadi i incidenti u prevozu česti, pa je zamolio ostale da mu ispričaju "najgore stvari koje su im se desile u javnom prevozu".

Iskustva su odmah krenula da se nižu i pored opisanih, nažalost, standardnih incidenata sa seksualnom konotacijom, svedočenja žrtava pljačke i neprijatnih razgovora sa kontrolom, neka od njih bi mogla da vas nasmeju do suza, ali i duboko uznemire.

Kada sam bio u BG-u nisam baš nešto najbolje znao grad i koji bus da hvatam do jednog dela grada pa sam tako znao da pitam ljude za informacije. Sledeće što se desilo, sedim ja u busu i pitam jednog starijeg čoveka koliko ima stanica do ove adrese i da li sam u pravom busu, na šta on odgovara da jesam i da sam tu za 2 stanice. To je čuo neki penzos i kaže da nije u pravu i da ima jos 4 stanice do te adrese, tako nešto... I onda uleće još jedan stariji čovek i govori ovoj dvojici kako nisu u pravu i objašnjava mi kako treba da izađem na ovoj stanici sada i da hvatam drugi bus. Ukratko nastala je žustra svađa između njih i psovke su letele na sve strane da sam ja odlučio da izađem malo ranije i peške da odem do te adrese".

"Sediš na mom mestu"

"Jedino čega trenutno mogu da se setim - seo u neki od tramvaja, poslednje sedište pozadi. Poluprazan tramvaj. Dve stanice kasnije, ulazi lik, jede neki hleb/kiflu, dolazi do mene i cima me za rukav i uveliko priča nešto (ja standardno za tad neke ogromne sluške u diskmenu). Ja pomeram slušalice i on meni kaže: "Sediš na mom mestu!". Nisam (odmah tad) izvrištao od smeha nekako, samo vratih slušalicu na glavu i rekoh: "Ne" i okrenuh se nazad u telefon…"

Kada je reč o starijim sugrađanima, nekolicina njih ne preza da zahteva od drugih putnika da sedne čim uđe u autobus ili tramvaj, a ponekad to može da dovede do incidenta.

"Neki deda u 85ici se izdrao na dete od (otp.) 12 godina jer mu nije ustupilo mesto da on sedne. Napravio je toliku pometnju da se i vozač uključio u svađu i razmenili su par psovki i pretnji da "izađu napolje". Seo on na kraju na mesto i krenuo da s**e da je to dete sigurno iz Bosne, kako su Bosanci seljačine koji su sa planine sišli i upropastili Beograd, kako su nekulturni i ne znaju da se pristojno ponašaju dok je on (zamisli) SEDMA generacija Beogradske porodice! Druže ti si matori dripac i izdrao si se na dete od 12 godina, zamalo se nisi potukao sa vozačem autobusa i na kraju nekome pametuješ o kulturi i lepom ponašanju. Bila je tu neka žena prekoputa njega je sedela i fino i smireno sa njim vodila raspravu dok na kraju nije skontao koliko je g**no i smirio se. Toj ženi kapa dole, u svetu treba više ljudi kao što je ona", piše neko.

"Superbaba"

Iskustvo koje je prikupilo simpatije najviše korisnika autor je nazvao "superbaba" i podelio priču koju još dugo neće zaboraviti. "Baba se zapričala sa drugaricom na zadnjim vratima zglobnog autobusa. 95ica, smer ka blokovima stanica pred buvljak. Vozač zatvori vrata i krene, baba pokuša da iskoči, ostane glavom unutra, ali joj pola tela viri napolje. Ja krenuo ka njoj ali je neki lik stigao pre mene i na silu otvorio vrata da je odklješti. Baba se držala za gelender onaj što je po sred stepeništa, lik joj još pružio ruku, da je povuče gore, gde je bezbednije. E. Sad kreće usporeni film. Bus je već u pokretu, ide nekih 30 na sat, i prestrojio se 3 trake ulevo, da bi skrenuo kod buvljaka. Baba pogleda pruženu ruku, pogleda napolje, začkilji na oči dok onaj mali hrčak ubacuje u petu brzinu tamo iza, bukvalno vidiš one matematičke jednačine kako joj se vrte oko glave i pošto je sve dobro proračunala i shvatila da bi joj bio smor da se vraća stanicu nazad kad je već nadomak kuće, stegne ceger malo jače u jednu ruku, drugom se pusti od gelendera i skoči napolje. Let je graciozan, 10/10 - kolena i laktovi savijeni ko skijašima za skokove, leđa prava, ma poezija za gledati", piše korisnik.

Baka se, kaže, dočekala na noge i nastavila u istoj pozi da klizi desetak metara posred puta, sve dok nije zapela za nešto i pala.

"Pa otprilike onako kako bi čovek očekivao da se baba razbije kada iskoči iz autobusa na asfalt pri 30 na sat. Kreće pandemonijum, putnici vrište, vozač koči, ja istrčavam sa nekolicinom njih, da odvučemo babu na trotoar, na bezbedno, vozač isto izašao, izneverovao, 10 ljudi zove hitnu, prolaze neka kola hitne, ali produže dalje, ljudi trče za njima i mašu im da stanu, baba iskoristi taj trenutak krajnje nepažnje i pobegne. Dolazi naša hitna, vozač i dalje u šoku, oni misle da smo zbog njega pozvali, mi objašnjavamo da nam je pobegla superbaba, jedan lik otišao da je juri, al je nije našao, nešto rade lud i zbunjen tamo u ćošku, pola autobusa glasno protestuje jer nisu ni skapirali šta se dešava i što stojimo nasred ulice. Ja sam ostao sa doživotnim respektom prema babama, duboko uveren da bi me ova prebila u tuči", zaključio je autor.

"Prosuo sam supu po celom busu"

"Držao sam nogu kod sporednih i zaglavio sam je kad je vozač otvorio vrata pa sam morao sići na sledećoj. Prosuo supu po celom busu, ispao poklopac. Bio izbačen zato što nisam imao kartu mada mi nije naplatio kaznu, dobar čovek", "Mislim da je 23, spuštamo se Takovskom, relativno pun bus... Neki lik, obučen kao žensko umislio da je Ceca i peva (koliko se ono može nazvati pevanjem). Lik kao da drži koncert, sa sve onim "idemo sad vi", "da vas čujem" itd.",

"A sad skoro sam prisustvovao jako smešnoj sceni na Banovom Brdu gde je neka žena ubacila ruku u torbu jednoj ženi, ova je pitala šta traži njena ruka u njenoj torbi i počela da viče na nju, da bi joj ova odgovorila da je ona Bus plus kontrola i da joj traži kartu. Malo je reći da su svi popadali od smeha...", nastavio se niz.

Ako je suditi prema komentarima, prethodni komentator nije jedini koji je bio napadnut, a jedna od opisanih scena lako je mogla da se završi kobno.

Jedna žena navela je nekoliko situacija sa kojima se, nažalost, suočava veliki broj njenih sugrađanki.

"Čiča nije verovao da sam trudna, pa se ljutio što sedim. Čiča mi tražio broj telefona dok sam bila s bebom. Čiča arlaukao na sav glas da ima rak i da ja sa detetom sedim na "njegovom mestu". 100000 ženskih osoba me je kuliralo sa stomačinom do zuba (muški su iz nekog razloga uljudniji kada si trudna i ponude se da ustanu). Neki lik me je šutnuo jer nisam izlazila dovoljno brzo iz autobusa", napisala je ona.

"Vozač dobio aplauz"

"Našao sam se u autobusu iz periferije do centra koja je trajala minimum pola sata, ne sećam se razloga. Ušao na početnoj stanici, bus već imao desetak ljudi. Na drugoj stanici ulazi starija žena koja je bila mirna prvi minut, pa je počela da se dere na vozača što je njen sin dao 100+ hiljada na obuku vozača autobusa a godinama nije dobio taj posao. Napala je vozača da je povezan a da njen jadni sinčić od 42 godine nije, na šta ovaj nije reagovao. Kad nije dobila pažnju, ludača je počela na nas putnike da se dere, pojedinačno, da smo svi učesnici u zaveri da njen sin nikad ne dobije posao vozača autobusa. Vozač je u međuvremenu pozvao policiju ili komunalce, par stanica dalje smo stali na stanici, sačekali, ovi došli i odveli je pa smo mi ostali nastavili dalje normalno. Vozač dobio aplauz", ispričao je jedan korisnik.

Diksusiju je zaključio korisnik koji je samo pukom srećom prošao nepovređen tokom jedne vožnje i to zaslugom vozača.

