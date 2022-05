SUVE SLAVINE NA ČUKARICI I U ZEMUNU: U ovim ulicama neće biti vode tokom celog dana

Zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda na opštini Čukarica, danas će od 8 do 22 sata bez vode ostati potrošači u Ulici Milovana Nićiforovića (od Vuka Кaradžića do Gradine).

Takođe, zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Zemun od 9 do 24 sata bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama: Кej oslobođenja (od Petra Markovića do Zmaj Jovine), Marka Nikolića, Beogradska, Кosovska, Davidovićeva, Mornarska, Masarikov trg i Gospodska (od Masarikovog trga do Кeja oslobođenja), saopštio je Beogradski vodovod i kanalizacija.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne.

(Kurir.rs)