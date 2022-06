MINISTAR MOMIROVIĆ: Spojićemo centralnu železničku stanicu "Prokop" sa metroom

neizmerno sam ponosan što je sa našim francuskim partnerima započet projekat Beogradski metro i pokušavamo da ustanovimo kako su oni uspeli da spoje svoju železničku stanicu sa gradskim metroom, i to je svakako jedan od izazova koji i mi zajedničkim radom moramo da rešimo na ovom izazovnom projektu, izjavio je ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović nakon obilaska „Metro linija B“ u Lionu, a potom i obilaska izgradnje projekta koji ima za cilj efikasno spajanje železničke stanice i metro linije takođe u Lionu.

,,Drago mi je da su svi videli koliko smo čvrsto rešeni da realizujemo projekat Beogradskog metroa koji je jedan od najvećih projekata koji Vlada Republike Srbije realizuje u ovom trenutku. I on neće biti kompletno završen ako ne spojimo našu centralnu železničku stanicu Prokop sa metroom. Mi ćemo to uraditi, to je naša čvrsta odluka, a i nalog predsednika Republike” dodao je ministar Momirović.

foto: MGSI

Metro u Lionu, koji je po strukturi i veličini vrlo sličan budućem beogradskom metrou dugačak je 32 kilometra, ima 4 linije. Beogradski Metro će u sistem vraćati do 20% energije što je izuzetno važno za uštedu energije i novca, a na ovaj način će se dodatno rešiti pitanje ekologije i zdravog životnog okruženja u glavnom gradu. Prva linija imaće 28 vozova sa po 3 vagona koji će prevoziti 435 ljudi.

Nakon obilaska radova „Metro linija B“ u Lionu, delegacija resornog ministarstva održala je više sastanaka koji se tiču Beogradskog metroa i sa francuskim partnerima razgovaralo se i o budućoj saradnji.

foto: MGSI

Ministar Momirović se sastao i sa Oliverom Buvarom, direktorom kompanije Ežis, koja je angažovana na izgradnji Beogradskog metroa koji se tom prilikom rekao da je počastvovan zbog učešća na projektu koji je jedan od najvećih u Evropi u narednoj deceniji.

„Metro je uvek ključna investicija za ekonomski razvoj, i izražavam punu posvećenost uspehu projekta Beogradskog metroa sa krajnjim rokom do 2028 godine“, rekao je Buvar.

(Kurir.rs)