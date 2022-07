ĆERKA ODE VEČERAS NA MORE, A ODE I 600€ IZ NOVČANIKA! Za 3 minuta, cr*o dabogda, Beograđanki preselo letovanje a nije ni pošla

BEOGRAD - Najgore što može da nam se desi na letovanju jeste da postanemo žrtva krađe i u trenutku ostanemo bez novca, dokumenata ili vrednih stvari.

Jednoj porodici godišnji odmor je preseo još u Beogradu, kada je njihova ćerka ostala bez novčanika još na vratima autobusa. Besna i razočarana onim što se detetu dogodilo pred put, majka devojčice je čitav događaj opisala na Tviteru.

"Ćerka ode večeras na more. Ušla na peron, ubacila i platila prtljag, pokazala kartu vozaču, vratila novčanik u torbu, ušla u autobus, novčanika nema. Tri minuta je prošlo. U njemu 600€. Crko dabogda, poslednje mu bilo, umalo nas infarkt ne ubi, sva se tresem. Otac je odjurio, dao joj nešto para da plati smeštaj i neku siću za par dana, prijavljeno staničnoj policiji, gledaju kamere a njega poslali u SUP Savski venac. Kažu mora ona lično a ona u busu. Gotovo sigurno je neko od putnika jer nikog sa strane nije bilo pored busa", napisala je majka dodajući da je ćerku posavetovala da slučaj prijavi i graničnoj policiji, u nadi da će policajci pretresti ceo autobus.

Ono što ju je dodatno rastužilo, piše u komentarima, jeste što devojčica tokom srednje škole nije putovala sa vršnjacima i sad kada ide na prvo letovanje sa drugaricama, baš ovakva situacija da je zadesi na samom polasku.

Najgore od svega jeste, slažu se tviteraši, što je džeparoš izabrao baš dete i što se, prema sumnjama majke, najverovatnije sada vozi u autobusu sa ostalim turistima, dok nekolicina korisnika smatra da je pravljenje "veštačke gužve" i džeparenje ustaljena praksa na mestima kao što su autobuska stajališta i stanice.

"Kažu vrlo česta pojava, džeparoši vole gužvu", "Uznemirena, tužna, poražena... a samo čitam. Mogu da mislim kako je tebi i, posebno, njoj", "Pa ako je neko iz busa, nadam se da će mu presesti more, stoka nenormalna", pisali su korisnici.

Ostali su podsetili na prvo pravilo letovanja i prisetili se nekih sličnih situacija koje su ih zadesile.

"Nikad sve pare na isto mesto, ljudi", "Isto, tako ih razdelim i raspodelim da ni sama posle ne znam gde su sve, ali lopovima zagorčam život. Novčnik ne nosim bar 10 godina otkad sam opljačkana na Autokomandi....i od tada nikad više niko nije uspeo da me pokrade", "Operišu samo tako. Pre mesec dana kada je tašta kretala sa blizancima na more, ukrali vozaču torbicu sa dokumentima i parama dok je pakovao kofere, kasnili sa polaskom 2 sata dok je došao drugi vozač", "Davno, sa tadašnjom devojkom išao na more, polazak iz Beograda kod Sava Centra, primetila da nema novca tek kad smo se smestili u apartman. Torbica mala oko vrata sa dokumentima i novcem ili "pederuša" oko struka, najsigurnije kad su gužve u pitanju", dodaju korisnici.

