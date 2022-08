SVI SE ŽALE NA OTEŽANO DISANJE: Usijali se telefoni Hitne pomoći, ovo je glavni razlog zbog kog Beograđani sada TEŠKO DIŠU

Poslednjih dana beleži se porast broja poziva Hitnoj pomoći Beograđana koji se žale na otežano disanje.

Prema rečima lekara, ništa nije iznenađujuće, jer se pre svega nalazimo u piku cvetanja ambrozije.

Uglavnom su u pitanju hronični bolesnici kod kojih se javlja gušenje zbog osnovnih bolesti, međutim, ne treba zaboraviti na prisutne alergente iz prirode koji prave problem svima koji su osetljivi.

Rukovodilac monitoringa alergenog polena Agencije za zaštitu životne sredine Srbije Mirjana Mitrović objasnila je da se najjači "napad" ambrozije očekuje od 15. avgusta do 15. septembra, tačnije u narednih mesec dana.

- Godinama pratimo aktivnost ambrozije i već imamo dovoljno iskustva u procenama kada će da bude najkritičnije. Naravno, puno zavisi od vremenskih prilika. Ona bi već dostigla prekogranične vrednosti, ali u tome su je sprečile velike vrućine. Čim padne temperatura, oni koji su alergični počeće da ispoljavaju simptome. U terapiji alergijskog rinitisa na ambroziju pomažu antihistaminici i kortikosteroidi. Određenom broju pacijenata pomažu samo antihistaminici, dok oni koji imaju izraženije simptome moraju da koriste i kortikosteroide, objasnila je Mitrović - pišu Novosti.

Šta raditi u piku amborzije?

Naime, iskorenjavanje ove biljke radi se svake godine, ali je nemoguće u potpunosti eliminisati zbog njene rasprostranjenosti, a ima je u svim delovima zemlje. Što se Beograda tiče ima je na njivama na obodu grada, na priobalju Save i Dunava i u napuštenim građevinskim i poljoprivrednim površinama gde gradska preduzeća ne mogu da intervenišu.

Kako stručnjaci objašnjavaju, ono što možete uraditi u piku je da izbegavate ona mesta na kojima raste ambrozija, i pokušate da direktno izbegnete kontakt, ako je to ikako moguće. Kao druga opcija je svakako farmakološka terapija, koju ljudi masovno koriste kako bi izbegli problem koji je nastao alergijskom osetljivošću.

Prema nekim statistikama, 30 procenata onih koji uzimaju terapiju nemaju dobar odgovor na lekove, pa se u takvim slučajevima koristi imunoterapija. Svakako, treba biti svestan, da iako u najvećem procentu lekovi otklanjaju simptome, to je ipak samo trenutno, jer se pacijent ne može trajno izlečiti.

Svake godine isto

Imunolog prof. dr Borislav Kamenov kaže za Blic da ambrozija u ovom trenutku izaziva gušenje i da može napraviti problem svima. Osnovni problem krije se u imunskom odgovoru, od čega zavisi i naša otpornost na izazivače.

- Svake godine u ovo doba ponavlja se ista situacija, to su ti problemi koji nisu rešeni. Ljudi ikod kojih se javlja problem koriste simptomatsku terapiju. Dakle, čim krene cvetanje, potrebna im je terapija, a ako je ne koriste, onda se može javiti gušenje, curenje iz nosa i tako dalje. Postoje nekada i poremećaji u organizmu koji pak mogu da se reše i koji značajno smanjuju takve tegobe, gušenja i svega ostalog. Nažalost o tome se ne vodi mnogo računa. I kada to kažete pacijentima, oni zaborave pa čekaju sledeću sezonu jer misle da će biti bolje, međutim, svake godine dešava se isto. U ovo doba godine mnogi se javljaju zbog ovih tegoba, i naravno kao prvo rešenje uzimaju lekove, a trebalo bi malo drugačije krenuti u rešavanje, ili bar ublažavanje ovog problema koji neće nestati. Ambrozija će cvetati svake godine - kaže profesor Kamenov za Blic.

Prema rečima imunologa, savet je da se vidi prethodno stanje organizma jer sve zavisi od imuniteta, odnosno u kakvom je stanju organizam, tako će reagovati i na izazivale.

- Kada se vidi šta smeta, onda se promene navike, hrana, i kod velikog broja ljudi se taj imuni odgovor može urediti, jer se automatski poboljša i reakcija na alergente. Nije rešenje lečiti se kada dođu simptomi, kada nastupa pik cvetanja, antihistaminici rešavaju problem trenutno, ali ako tražite koren problema, možete mnogo bolje odgovoriti na alergente - kaže profesor Kamenov.

Vremenom se povećavaju alergenti

Prema rečima imunologa, vremenom će se dešavati da se povećava broj alergenata koji će vam smetati, te mnogi upadaju u problem, jer moraju konstantno koristiti lekove koji zaustavljaju problem, ali ga ne rešava.

- Ako se prethodno stanje ne razreši, onda se vremenom povećava broj alergenata na koje je organizam osetljiv. Suzokože su oštećene, nije samo alergija u pitanju, i tako oštećena sluzokoža reaguje na sve te stvari koje su agresivne. To ozbiljno mora da sagleda, korov ambrozije se uništava, to je u redu, ali ljudi bi trebalo da budu svesni i shvate odakle bi trebalo da rešavaju ovaj problem. Proverite svoj imuni status, a nakon toga videćete šta vam nedostaje, šta je to što nije dobro pa izaziva organizam da tako reaguje, prilagodite ishranu, promenite navike koje vam štete - poručuje imunolog.

200 zrnaca po kubnom metru

Sredinom avgusta zrnca ambrozije u vazduhu prelaze preko granične vrednosti, a to znači da je u vazduhu po 200 zrnaca po kubnom metru. Svi koji su alergični na ovu biljku znaju da to podrazumeva, curenje nosa, svrab u očima, nosu, ušima, kijanje…

Jedno zrno ambrozije ima 50 alergenih svojstava koja izazivaju razne tegobe. One mogu biti lakše, poput curenja nosa, ali i mnogo neprijatnije, kao što su otežano disanje, bol u grudima i gušenje, malaksalost organizma, koje u pojedinim situacijama potpuno onemogućavaju normalno funkcionisanje, piše Politika.

