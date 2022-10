UIGRANA EKIPA DŽEPARI LJUDE KOD BORČE! Idu sa dvoje male dece! Majka vas gurne, a onda... VEĆ NEKOLIKO NJIH SU OJADILI OVAKO

U vozilima javnog gradskog prevoza, na potezu Borče, ordinira uigrana ekipa džeparoša koju čine roditelji i dvoje male dece!

Ovo je za Kurir ispričala žena koja je bila njihova meta, koju su "ojadili" za 20.000 dinara i svi lični dokumenti koja je morala da vadi ponovo. Isprva, kaže, nije znala ko ju je opljačkao, da bi kada je videla da joj nema novčanika shvatila čija je meta bila.

- Bila sam u autobusu 96 kod Borče kada mi jeneko otkopčao ranac i iz njega uzeo novčanik. Sve što sam imala bilo je unutra jer sam usput htela da poplaćam račune. Prvi šok mi se desio kada sam videla da mi novčanika nema, a drugi je usledio kada sam shvatila da su me verovatno ojadila deca, i to u pratnji roditelja - priča uznemirena žena iz naselja Padinska Skela, koja se ovim autobusom prevozila na putu do posla.

- Bila sam na vratima kada me je ta žena ćušnula u prolazu, posle čega smo se i sporečkale. Napala me je iz čista mira zbog čega se ne pomeram, a videla je da ne mogu ni da se maknem jer je bila ogromna gužva. Deca su bila tu oko mene, gurkala se, a svi su izašli na prvoj sledećoj stanici nakon tog gurkanja, i to kada je tata klimnuo glavom i dao znak da se siđe. Sada mi je jasno da to nije bio znak da treba da se siđe, već da su uspeli da me opelješe - kaže ona, svesna da bi ovu grupicu mogla da prepozna čim bi ih videla.

foto: Kurir.rs

- Otišla sam u policiju da prijavim krađu. Bila sam iznenađena jer sve i da uspeju da ih uhvate ne mogu da ih gone. Još više me je iznenadilo kada mi je jedan policajac rekao "gospođo, vi ste sedmi danas koji ste došli jer ste odžepareni". Najgore je što niko za to neće odgovarati - rekla je ona i apelovala na sve koji se voze autobusima na levoj obali Dunava obrate pažnju na svoja lična dokumenta i ne prođu onako kako je prošla ona.

Kurir.rs / S. T.