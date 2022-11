POČEO DA PRAVI DUPLEKS PA KOMŠIJE OSTAVIO BEZ KROVA: Stanari zgrade na Čukarici ostali pod vedrim nebom! Strahuju zbog zime (FOTO)

Stanari jedne zgrade na Čukarici mesecima gledaju u nebo. Tačnije, od maja, kada je njihov komšija počeo nadziđivanje za koje nije imao dozvolu. Tada je skinuo krov i komšije ostavio pod vedrim nebom.

Stanari zgrade u Ulici Milana Šarca 2 u naselju Bele Vode već šest meseci nemaju krov. Od kiša ih štiti samo najlon. Jedan stan je već iseljen zbog vlage i buđi. Ni kod ostalih stanara situacija nije mnogo bolja.

Baka iz zgrade bez krova kaže da su voda i vlaga neizdrživi. "Ovo je sve otvoreno ovako, jer kad god otvorim miriše na vlagu, neki put ovde radim, pa ima i kujna da mi padne", dodaje ona.

Kako je zgrada ostala bez krova

Njihov komšija Aleksandar R. kupio je stan u potkrovlju i rešio da sanira krov o svom trošku, tvrdi upravnik zgrade Boban Bogićević. Ali...

"Kao što se vidi ovde, krenuo je da pravi dupleks, mi stanari smo sa njegove strane bili obavešteni da će on da promeni krov zato što je u lošem stanju, mi prosto nismo pravili nikakav problem", dodaje Bogićević.

Nakon što su videli da komšija proširuje potkrovlje i stavlja blokove, pozvali su građevinsku inspekciju koja je zatvorila gradilište, tvrdi Boban Bogićević. Međutim, tu tek počinju problemi, kažu stanari.

"Inspektor koji je zatvorio gradilište napisao je rešenje da on poruši ove dozitke i vrati u prvobitno stanje, ali posle dve nedelje donosi novo rešenje gde ne mora da vrati u prvobitno stanje, nego samo da poruši ove nadzitke koji stoje i sad je to tako", objašnjava Bogićević.

Aleksandar R. nije želeo pred kamere, ali je njegov advokat potvrdio da je krov bio u lošem stanju i da su im iz Opštine Čukarica rekli da dozvola za sanaciju krova nije potrebna.

U poslednjem rešenju koje je dobio, građevinska inspekcija nalaže samo da se nadzidani deo sa blokovima sruši, ali ne i da se krov vrati u prvobitno stanje, zbog toga što zgrada nije uknjižena, tvrdi Aleksandar Rakić.

Još kaže da niko posle pečaćenja gradilišta ne sme da povredi pečat, jer to podrazumeva krivičnu odgovornost, i da on već tri meseca od raznih institucija ne dobija odgovor na pitanje kako onda da sruši ono što je nadzidao.

Inspekcija ima preliminarni datum rušenja

Iz Sekretarijata za inspekciju, nadzor i komunikaciju kažu da je investitoru na ovoj adresi naloženo da ukloni izvedene radove na pretvaranju potkrovlja u sprat tako što će ukloniti nadzitke sa ulične i dvorišne strane.

"Gradska inspekcija ima preliminarni datum rušenja, a to je decembar tek, ali to je još mesec dana, nama je to mnogo da čekamo", kaže Bogićević.

Najvažnije im je da nadležni dozvole da se nadzidani deo što pre sruši, a oni su spremni da o svom trošku postave krov. Kako kažu, strahuju, jer stiže zima pa bi, zbog kiše i snega, stanje u zgradi moglo ne bude još lošije.

