BEOGRAĐANKA PROLAZI PAKAO ZBOG GREJANJA: Ana sedi sa 2 debela džempera, i ne može da dokaže da su joj RADIJATORI HLADNI!

Beograđanka Ana S. ima problema sa grejanjem u svom stanu na Bežanijskoj kosi. Prema njenim rečima, njeni radijatori u stanu su hladni i u pomoć je pozvala JKP "Beogradske elektrane" zbog problema sa grejanjem. Problem leži u tome što njen termometar u stanu pokazuje jednu temperaturu, dok aparat koji koriste radnici ovog preduzeća pokazuje potpuno drugu temperaturu. Ana tvrdi da su radnici izmerili da je u njenim sobama temperatura od 20 do 20,7 stepeni, pa sumnja u ispravnost merača za vazduh.

"Sedam godina imam problem sa grejanjem i zbog toga sumnjam da je to neko vrzino kolo. Radnici iz Elektrana dođu po prijavi, izmere temperaturu i kažu da je u granicama, odnosno u dijapazonu 20 stepeni, stepen manje ili više, i onda nam bukvalno ‘vežu‘ ruke, jer nam ti zapisnici ne mogu koristiti za prijavu inspekciji koja bi dalje to utvrđivala. Sedim u stanu sa dva debela džempera i uvijena u ćebe, a račune za grejanje redovno plaćam. To nije normalno", kaže Ana.

Ona tvrdi da je njena klima u stanu izmerila 15 stepeni i da je bila toliko uporna da je termometar pozajmila od svog druga, inače meteorologa, te da je i njegova “profi” sprava pokazala temperaturu od 17 stepeni.

"Ono što je važno jeste i da radnici iz Elektrane ne žele ni da pipnu radijatore i da se uvere da su hladni, već se ‘vade‘ na temperaturu vazduha. A i ta temperatura koju pokazuju moji merači jeste samo rezultat mog truda, odnosno klime koja mora da radi, da se ne bih smrzla, a povremeno uključujem i norveške radijatore. Zbog svega navedenog struju plaćam mnogo više, kao i centralno grejanje, koje nemam", dodaje ona.

Oglasilo se i JKP "Beogradske elektrane"

S druge strane iz JKP “Beogradske elektrane” kažu da su proverile rad toplotne predajne stanice i obavile merenje temperature u stanu Beograđanke Ane S.

"Tom prilikom je utvrđeno da su temperature u stanu bile propisane i iznosile su od 20 do 20,7 stepeni Celzijusa. Temperatura vazduha u pomenutom stanu je izmerena uređajem koji je baždaren u akreditovanoj laboratoriji za etaloniranje i za njegovu upotrebu je dobijen sertifikat Direkcije za mere i dragocene metale. Prošle godine je obavljeno etaloniranje svih uređaja za merenje temperatura u zagrevanim prostorijama. Ovaravanje merila se obavlja jednom u pet godina. Pojedini uređaji koje su ‘Beogradske elektrane‘ predale Direkciji za mere i dragocene metale nisu dobili uverenje o etaloniranju i nisu u upotrebi. Napominjemo, svi uređaji koje koriste ekipe preduzeća na terenu imaju sertifikate i ispravni su", kažu u Elektranama.

JKP “Beogradske elektrane” toplotnom energijom snabdeva više od 340.000 korisnika u 20.000 stambenih i poslovnih objekata sa oko 22,8 miliona kvadratnih metara. Distributivni sistem preduzeća obuhvata više od 9.400 toplotnih predajnih stanica. Oni dodaju da zagrejanost stambenih kao i poslovnih prostorija utvrđuje se merenjem temperature na visini od jedan metar u središnjem delu prostorija.

"Dakle, u zavisnosti od spoljnih temperatura vazduha, svakodnevno se, više puta u toku grejnog dana, određuju odlazne temperature radnog fluida (hemijski i termički obrađena voda) iz proizvodnih pogona ka toplotnim predajnim stanicama. To znači da su odlazne temperature više ukoliko je spoljna temperatura niža i obratno. Takođe, savremeni automatski uređaji koji su ugrađeni i u objektima na Bežanijskoj kosi u zavisnosti od spoljne temperature vazduha koja je u samom okruženju objekta (koji se greje), određuju koliku će količinu toplotne energije preuzeti toplotna predajna stanica. Ovakav način rada sistema u najvećoj meri obezbeđuje propisane temperature vazduha u zagrevanim prostorijama i racionalno korišćenje energije i energenata", dodaju oni.

JKP "Beogradske elektrane“ će još jednom izaći na teren i proveriti rad kompletne opreme u toplotnoj predajnoj stanici.

"Napominjemo, stanari koji prijavljuju loše grejanje i traže merenje temperature u zagrevanim prostorijama, tog dana kada dolaze ekipe ne treba da dogrevaju stan. Loše grejanje, negrejanje pojedinih grejnih tela i ostale eventulane kvarove korisnici usluga daljinskog grejanja mogu da prijave pozivom na broj telefona Dispečerskog centra 011/2093-011. Operateri su aktivni i ‘Beogradske elektrane‘ nisu imale sistemske probleme u radu telefonskih linija", zaključuju u ovom preduzeću.

Kurir.rs