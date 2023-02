GRADONAČELNIK ŠAPIĆ: Odluke usvojene u Skupštini grada menjaju kvalitet života Beograđana

Na jučerašnjoj sednici Skupštine grada usvojene su odluke od velikog značaja za život Beograđana, među kojima su najvažnije one koje se tiču razrade druge faze prve linije budućeg metroa, novog pešačko-biciklističkog mosta, uvođenja „beogradske kartice” i preuzimanja naplate karata u javnom prevozu od strane Grada, izjavio je gradonačelnik Aleksandar Šapić gostujući na Televiziji Pink.

On je naglasio da je konačno završen formalni deo u vezi sa prvom linijom, čime su se stekli uslovi da se precizno definišu buduće stanice metroa.

- Bilo je neophodno da se na sednici donese ova odluka kako bi se krenulo sa naručivanjem te velike mašine „krtice”, koja se posebno pravi jer ne postoji tipska za izgradnju svakog metroa. Za sada ide sve po planu i očekujemo da 2030. godine obe linije metroa budu završene. Metro sve više postaje naša realnost koja menja percepciju saobraćaja u Beogradu - rekao je gradonačelnik.

Veoma važan projekat posebno za stanovnike Novog Beograda je izgradnja pešačko-biciklističkog mosta od novobeogradskih blokova do Ade Ciganlije.

- Doneli smo plan na osnovu koga možemo da krenemo u projektovanje tog mosta i očekujem da se to do kraja godine i završi. Siguran sam da će ovaj most mnogo promeniti svakodnevni život Novobeograđana - rekao je prvi čovek naše prestonice.

foto: Grad Beograd

Govoreći o uvođenju „beogradske kartice”, Šapić je podsetio na dobro iskustvo koje je kao nekadašnji predsednik opštine Novi Beograd imao sa uvođenjem „novobeogradske kartice” koju danas koristi oko 60.000 stanovnika ove opštine.

- „Beogradska kartica” imaće tri kategorije - deca, odrasli i penzioneri. Biće personalizovana, sa „kju-ar” (QR) kodom, i postojaće sajt gde će moći da se prate svi popusti koje obezbeđujemo. Želimo da to bude dokument koji će se koristiti svakodnevno i koji će Beograđani čuvati u novčaniku jer im donosi značajne uštede i povoljnosti - rekao je gradonačelnik.

Kada je reč o jedinstvenom broju telefona (11-0-11) na koji će Beograđani moći da dobiju sve informacije, Šapić je rekao da će stanovnici glavnog grada veoma brzo moći da se uvere u njegovu efikasnost, budući da su sve pripreme već u završnoj fazi.

Jedan od načina informisanja biće i informativne table sa servisnim informacijama u ulazima stambenih zgrada, rekao je Šapić i naglasio da će Grad Beograd snositi potrebne troškove.

Gradonačelnik je istakao da se posle 2011. godine naplata javnog prevoza vraća u ruke Grada Beograda. Naglasio je da je pre tog perioda naplata karata u gradskom prevozu bila za 50 odsto veća nego danas.

- U to vreme je naplata karata bila oko devet milijardi dinara, sa kursom evra koji je bio daleko manji, dok je danas ta naplata oko šest milijardi dinara. Ta pozicija je i olakšala raskid ugovora sa „Kentkartom”, jer se ni toj kompaniji više ne isplati da posluje na ovakav način. Cilj je da se u narednim mesecima donesu mere, koje neće biti represivne i koje će našim građanima omogućiti kvalitetniji i efikasniji javni prevoz - kazao je Šapić.

Gradonačelnik je naveo i to da Grad Beograd pokreće nabavku za 101 stanicu Komunalne milicije.

- Imaćemo do kraja ove godine 101 novi objekat širom Beograda, gde će se nalaziti naši „beli”, kao i komunalni, ekološki i građevinski inspektori. Cilj je da prestonica bude bezbednija i na usluzi našim sugrađanima - naveo je prvi čovek prestonice i najavio raspisivanje konkursa za 300 novih polaznika komunalne milicije.

