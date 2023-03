3 GODINE ŽIVOTA NA LUX KRUZERU JEFTINIJE NEGO 3 GODINE U CENTRU BEOGRADA! Smislili aranžman za rad na daljinu iz 135 zemalja sveta

Jedna kompanija za krstarenja organizuje trogodišnje putovanje kruzerom, opremljeno za rad na daljinu, od 130.000 milja za 30.000 dolara po osobi godišnje.

Uporedite to sa kirijama u centru Beograda - opremljeni jednosobni ili dvosobni stanovi u centru Beograda, površine od 50 kvadrata i više, u proseku se izdaju po ceni između 700 i 900 evra, a kad se na to dodaju ostali troškovi (računi za vodu, struju, infostan...) dođe se, grubom računicom, na trošak između 850 i 1.000 evra. Za tri godine to je između 30.500 i 36.000 evra, i to bez ostalih životnih troškova. Doduše, sve ovo u slučaju da živite sami.

Kompanija Life at Sea Cruises otvorila je rezervacije za trogodišnje putovanje brodom MV Gemini, koji isplovljava iz Istanbula 1. novembra. Kompanija obećava da će obići 375 luka širom sveta, posećujući 135 zemalja i svih sedam kontinenata, objavio je CNN.

Ilustracija foto: Youtube Printscreen

Brod će preći više od 130.000 milja tokom tri godine, a krstarenje će obuhvatiti znamenitosti od statue Hrista u Rio de Žaneiru i indijskog Tadž Mahala, do meksičke Čičen Ice, piramida u Gizi, Maču Pičua i Velikog kineskog zida.

Čak uključuje i putovanja na 103 „tropska ostrva“. Od tih 375 luka, u 208 će biti zaustavljanja preko noći, što daje dodatno vreme na odredištima. MV Gemini biće preuređen za trogodišnje putovanje.

Zbog nove prirode putovanja, uz tradicionalne sadržaje brodova za krstarenje, poput restorana i zabave, Gemini će takođe biti opremljen za rad na daljinu. Kompanija obećava poslovni centar punog opsega sa sobama za sastanke, 14 kancelarija i poslovnu biblioteku uz besplatan pristup i besplatni Wi-Fi velike brzine.

Ilustracija foto: EPA / FOCKE STRANGMANN

Postojaće i bolnica koja će raditi danonoćno, s besplatnim lekarskim posetama. Kompanija takođe nudi mogućnost „dodatnih poreskih olakšica kada radite kao međunarodni rezident na brodu“.

Brod će okružiti Južnu Ameriku uz Božić u Brazilu i Novu godinu u Argentini, obići Karibe i obuhvatiti obe obale Srednje Amerike, zatim se popeti zapadnom obalom Severne Amerike, prelazeći na Havaje.

Zaustavljanja u Aziji uključuju Japan, Južnu Koreju i Kinu. Takođe uključuje većinu klasičnih odredišta jugoistočne Azije, od Balija, Da Nanga u Vijetnamu i kambodžanske obale, do Bangkoka, Singapura i Kuala Lumpura.

Kružiće oko Australije, Novog Zelanda i ostrva u južnom delu Tihog okeana, zatim se otisnuti do Indije i Šri Lanke, posetiti Maldive i Sejšele pre nego što otplovi do Afrike, gde će proći put od Zanzibara do Kejptauna i potom uz zapadnu obalu Afrike do ostrva, uključujući Svetu Helenu, Kanare i Madeiru.

Ploviće i Sredozemljem i oko severne Evrope.

Kurir.rs/Blic/CNN