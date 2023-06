NISAM POKOSIO DETE! UKOČIO SAM, A ON SE BICIKLOM ZAKUCAO U AUTO Vinovnik udesa u Kotežu: Hteli su da pobegnu, ja sam zvao policiju

Nisam ga pokosio, zakočio sam čim sam video kako jure, on se zakucao u felnu mog automobila, ovim rečim počinje priču za Kurir vinovnik jučerašnjeg saobraćajnog udesa u beogradskom naselju Kotež.

Vozač automobila (ima poznato redakciji) navodi da je doživeo mnogo neprijatnosti otkako je juče imao sudar sa mladim biciklistom (15).

"Dečak je od udarca odskočio tri-četiri metra, dok je njegov mali BMX prešao preko mojih kola. Curila mu je krv, čini mi se iz uha, ali nisam siguran, imao je dosta modrica. Moja supruga je odmah iskočila iz automobila da vidi da li je dete dobro. Dvojica njegovih drugova sa kojima je bio u društvu vukli su ga i govorili da treba da krenu, ali im nisam dao. Odmah sam pozvao i policiju i Hitnu pomoć", nastavlja naš sagovornik.

Kako dalje navodi, pre tih službi, na licu mesta se okupilo mnogo ljudi.

"Došlo je 30-40 njegovih. Otac ili očuh, nisam siguran šta mu je, napao me je, rekao sam mu da se skloni dok ne dođe policija. Stigao je i, kako sam shvatio, dečakov ujak u mercedesovom džipu, ali sam im svima jasno rekao da stanu sa strane i da mi ne prilaze. Kada mu je stigla majka, dečak se već bio smirio".

Prvo je, kako dodaje, stigla Hitna, dečaku ukazala pomoć i odvezla u Tiršovu, a onda je došla i policija.

"Uradili su mi alko-test, izvršili uviđaj, napravili zapisnik, uzeli i snimke sa sigurnosnih kamera".

Kaže da se ne boji nikog, ali dodaje da je zbog medijskih navoda da je "pokosio" dete, imao neprijatna iskustva ne samo neposredno posle nemilog događaja, već i kasnije tog dana, pa i danas.

"Dolaze komšije, pitaju me šta sam to uradio. Danas kad sam išao u radnju, stoje ljudi na ulici i upiru prstom u mene govoreći: 'On je pokosio dete", dodaje ovaj meštanin Koteža.

(Kurir.rs)