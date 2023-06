IZMENE NA LINIJAMA GSP: Detaljan spisak koja vozila će se kretati izmenjenim trasama i kada

Manifestacija „Dani porodice 2023” prouzrokovaće od 23. do 26. juna izmene u režimu rada linija javnog gradskog prevoza, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Izmene u radu linija od petka, 23. juna u 22 časa, do 26. juna u 4 časa su sledeće:

– trolejbuska linija 29 se privremeno skraćuje do Trga Slavija i nosiće oznaku 29L; – ukidaju se trolejbuske linije 28 i 41L; – linija EКO 2 će saobraćati na skraćenoj trasi preko Trga Slavija do Beograda na vodi; – vozila sa linija 24, 26, 37 i 44 će saobraćati delimično izmenjenim trasama: Francuska – terminus „Trg republike” – Bulevar despota Stefana (Braće Jugovića, Francuska u smeru ka Dorćolu) – Braće Jugovića – Dečanska – Trg Nikole Pašića – Bulevar kralja Aleksandra i dalje redovnim trasama; – vozila sa linije 31 će saobraćati delimično izmenjenom trasom: Trg republike – Bulevar despota Stefana (Braće Jugovića, Francuska u smeru ka terminusu „Trg republike”) – Braće Jugovića – Dečanska – Trg Nikole Pašića – Bulevar kralja Aleksandra – Кneza Miloša – Nemanjina – Trg Slavija i dalje redovnom trasom; – autobusi sa linije 27 će u smeru ka Trgu republike saobraćati delimično izmenjenom trasom: Bulevar kralja Aleksandra – Dečanska – Braće Jugovića – Francuska do terminusa „Trg republike”; – minibus linija A1 će saobraćati od terminusa „Trg Slavija (Birčaninova)” i dalje redovnom trasom prema aerodromu, pri čemu će putnike primati u visini stajališta „Trg Slavija (Nemanjina)”; – minibus linija E2 će saobraćati od terminusa „Trg republike” sledećom trasom: Bulevar despota Stefana (Braće Jugovića, Francuska u smeru ka terminusu „Trg republike”) – Braće Jugovića – Dečanska – Trg Nikole Pašića – Bulevar kralja Aleksandra i dalje redovnom trasom; – minibus linija E9 će saobraćati na skraćenoj trasi od terminusa „Trg republike” na trasi: Bulevar despota Stefana (Braće Jugovića, Francuska u smeru ka terminusu „Trg republike”) – Braće Jugovića – Dečanska – Trg Nikole Pašića – Bulevar kralja Aleksandra – Beogradska i dalje redovnom trasom. Noćni prevoz Vozila javnog prevoza saobraćaće na sledećim trasama:

– linije 15N, 68N, 75N, 603N, 704N i 706N, u oba smera od Trga republike: Bulevar despota Stefana (Braće Jugovića, Francuska u smeru ka terminusu) – Braće Jugovića – Dečanska, Terazijski tunel; – linija 26N: Francuska – terminus „Trg republike” – Bulevar despota Stefana (Braće Jugovića, Francuska u smeru ka Dorćolu) – Braće Jugovića – Dečanska – Trg Nikole Pašića – Bulevar kralja Aleksandra i dalje redovnom trasom; – linije 27N, 32N, u smeru ka Trgu republike: Makedonska – Braće Jugovića – Francuska do terminusa „Trg republike”; – linije 29N, 31N, 33N, 47N i 51N saobraćaće delimično izmenjenom trasom: Trg republike – Bulevar despota Stefana (Braće Jugovića, Francuska u smeru ka terminusu „Trg republike”) – Braće Jugovića – Dečanska – Trg Nikole Pašića – Bulevar kralja Aleksandra – Кneza Miloša – Nemanjina – Trg Slavija i dalje redovnom trasom; – linije 37N, 56N i 511N: Trg republike – Bulevar despota Stefana (Braće Jugovića, Francuska u smeru ka Dorćolu) – Braće Jugovića – Dečanska – Trg Nikole Pašića – Bulevar kralja Aleksandra i dalje redovnom trasom; – linija 101N, u smeru ka Trgu republike: Bulevar despota Stefana – Braće Jugovića – Francuska do terminusa „Trg republike”; – linije 202N i 301N, u smeru ka Trgu republike: Dečanska – Braće Jugovića – Francuska do terminusa „Trg republike”; – linija 304N: Trg republike – Bulevar despota Stefana – Braće Jugovića – Dečanska – Trg Nikole Pašića – Bulevar kralja Aleksandra – Takovska i dalje redovnom trasom, dok će u smeru ka Trgu republike saobraćati na trasi: Makedonska – Braće Jugovića – Francuska do terminusa „Trg republike”.

Izmene u režimu javnog prevoza za vreme manifestacije „Belgrade River Fest” Održavanje manifestacije „Belgrade River Fest”, 21. i 22. juna, prouzrokovaće izmene režima rada linija javnog gradskog prevoza, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

U sredu, 21. juna od 13 časova do četvrtka, 22. juna u 1 čas, odnosno u četvrtak, 22. juna od 13 časova do 23. juna u 1 čas, doći će do promene trasa linija JGP-a na sledeći način:

– tramvajske linije 7 i 9 će saobraćati na trasi: Nemanjina – Savska – petlja „Radnička” – Most na Adi – Bulevar heroja sa Кošara – Đorđa Stanojevića – Bulevar Milutina Milankovića – Antifašističke borbe – Jurija Gagarina i dalje redovnom trasom; – tramvajske linije 11 (Кalemegdan /Donji grad/ – Blok 45) i 13 (Banovo brdo – Blok 45) će saobraćati na redovnim trasama; – autobuske linije 78 i 83 i minibus linija E1 će saobraćati na trasi: Nemanjina – Balkanska – Gavrila Principa – Pop Lukina – Brankov most (Brankov most, Кraljice Natalije, Кneza Miloša, Nemanjina u smeru ka Trgu Slavija) – Bulevar Mihajla Pupina i dalje redovno. Privremeno se uspostavlja autobuska linija 7A koja će saobraćati na trasi: Tržni centar „Ušće” – Milentija Popovića – Bulevar Milutina Milankovića – Bulevar Crvene armije –

Marka Hristića – Jurija Gagarina – Antifašističke borbe – Bulevar Milutina Milankovića – Ušće do Tržnog centra „Ušće”.

Promene u režimu rada linija gradskog prevoza tokom manifestacije

„Belgrade Music Week”

Tokom održavanja manifestacije „Belgrade Music Week 2023” na prostoru kod Poslovnog centra „Ušće” doći će do promena u radu linija javnog prevoza, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Promene će biti aktuelne od 23. juna od 17 časova do 24. juna, u 3.30 časova, potom od 24. juna u 17 časova do 25. juna, u 4.30 časova, te od 25. juna u 17 časova do 26. juna, u 5 časova.

Vozila JGP-a će se za vreme održavanja manifestacije kretati izmenjenom trasom i to:

– vozila javnog prevoza sa linije 15 će se umesto Bulevarom Nikole Tesle, na delu trase od Brankovog mosta do Ulice trešnjinog cveta, u oba smera, kretati Bulevarom Mihajla Pupina i Ulicom trešnjinog cveta i dalje redovnom trasom; – vozila javnog prevoza sa linija 84, 704, 706 i 707 će umesto Bulevarom Nikole Tesle, na delu trase od Brankovog mosta do Ulice trešnjinog cveta, u oba smera, saobraćati Bulevarom Mihajla Pupina i Ulicom trešnjinog cveta i dalje u skladu sa izmenom režima u funkciji radova u Glavnoj ulici (Zemun); – vozila sa linija 27E i 35, u oba smera, umesto Bulevarom Nikole Tesle i Ulicom ušće kretaće se Bulevarom Mihajla Pupina, ulicama Milentija Popovića i Vladimira Popovića do terminusa „Novi Beograd /Blok 20/”. Linija javnog prevoza 60L će u vreme održavanja manifestacije saobraćati sledećom trasom – u smeru ka okretnici „Novi Beograd (Toplana)”: Brankov most – Milentija Popovića – interna saobraćajnica – Vladimira Popovića – Zemunski put – Brodarska i dalje redovnom trasom; – u suprotnom smeru vozila sa ove linije koristiće redovnu trasu linije 60: Ulica sajmište – Brankov most i dalje redovno. Autobusi će na izmenjenoj trasi koristiti postojeća stajališta linija JGP-a.

(Kurir.rs)